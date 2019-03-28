Это надо видеть! Определен лучший гол "Барселоны" за 119 лет

Одной левой Месси обыграл четверых футболистов "Хетафе" и правой ногой послал мяч в пустые ворота

Месси занял весь голевой пьедестал "Барсы". Фото: AFP

Это надо видеть! Определен лучший гол "Барселоны" за 119 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d01/f6c/5c9d01f6cf0d2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d01/f6c/5c9d01f6cf0d2.png 2019-03-28T19:23:00+02:00 Футбол Одной левой Месси обыграл четверых футболистов "Хетафе" и правой ногой послал мяч в пустые ворота

"Барселона" провела голосование по определению лучшего гола в 119-летней истории клуба.

В финале голосования участвовали четыре гола, три из которых принадлежат нападающему Лионелю Месси. Лучшим был назван мяч, забитый аргентинцем в полуфинале Кубка Испании-2006/07 против "Хетафе" (5:2). Он набрал 45% голосов.

Забивая этот гол, Лионель продемонстрировал феноменальный скоростной дриблинг - он промчал с мячом более 50 метров, одной левой обыграв на своем пути четырех соперников, после чего на замахе уложил голкипера "Хетафе" и уже правой ногой элегатно пробил в пустые ворота.

Второе и третье места в опросе заняли также голы Месси – в ворота "Атлетика" в финале Кубка Испании 2014/15 и в ворота "Реала" в Лиге чемпионов 2010/11.

Как сообщалось ранее, стоило Лионелю Месси получить травму, как сборная Аргентины снова начала выигрывать.

Также сообщалось, что Месси обзавелся новым iPhone XSMax, который оценивается в 1300 евро. Однако в своем первозданном виде этот телефон оказался для Лионеля недостаточно хорош, и он решил покрыть гаджет золотом в 24 карата.

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