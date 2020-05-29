"Это напомнило восхождение на Килиманджаро": тренер Премьер-лиги – о том, как переболел коронавирусом

Наставник не чувствовал запахов и вкуса и не мог бегать

Главный тренер английского "Лестера" Брендан Роджерс признался, что успел переболеть коронавирусом. 47-летний североирландский наставник боролся с опасным вирусом вместе с женой. Ранее мы писали, что Роджерс может заменить Гвардиолу в "МанСити".

"Я и жена заразились сразу после приостановки сезона. Через неделю мне стало плохо, я не чувствовал запахов и вкуса. У меня совсем не было сил, и у жены тоже. Мы сдали тесты, и коронавирус подтвердился. Я едва мог ходить", – цитирует Роджерса BBC.

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Реклама Роджерс остался без трофеев. Благо, жена и дочка – невредимы / Фото: Getty Images

"Это напомнило мне о восхождении на гору Килиманджаро. Когда вы поднимаетесь всё выше и выше, вам становится сложнее дышать. Мне было тяжело пройти даже 10 ярдов. Я попытался пробежаться и просто не мог этого сделать. Я чувствовал себя очень слабым, у меня пропал аппетит. В течение трех недель испытывал это странное ощущение отсутствия вкуса", — рассказал Роджерс.

Ранее мы сообщали, что в Англии подтвердили дату возобновления чемпионата. Зрителей на трибуны не пустят, зато все матчи покажут в прямом эфире. Напомним, в Украине матчи чемпионата Англии можно смотреть на сайте Oll.tv.

Смотрите, как "Лестер" уступил "Манчестер Сити"

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