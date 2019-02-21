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"Это не человек, а волшебник": соцсети взорвал фанат "Шальке", который нес на голове пиво

Сегодня, 10:42

Болельщик немецкой команды прошел по трибуне с полным пластиковым стаканом на голове

"Шальке" уступил дома "МанСити"
"Шальке" уступил дома "МанСити". Фото: AFP
"Это не человек, а волшебник": соцсети взорвал фанат "Шальке", который нес на голове пиво //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e64/718/5c6e64718237f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e64/718/5c6e64718237f.jpg Футбол Болельщик немецкой команды прошел по трибуне с полным пластиковым стаканом на голове

Болельщик "Шальке" исполнил необычный трюк с пивом перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Ему удалось пройтись по трибуне с пластиковым стаканом с пивом на голове, что не осталось незамеченным телекамерами.

Любители футбола и пива остались впечатлены талантливым болельщиком. Некоторые шутят, что настоящее волшебство в этот день было именно в его исполнении, а не на поле, где "Шальке" и "Манчестер Сити" забили пять голов на двоих.

"Даже если бы простой смертный теоретически мог совершить такой трюк, хватило бы у него мужества для риска пролить пиво?" – пишет один из пользователей соцсетей.

"Это явно не человек, а пивной волшебник", – шутит другой.

На матче Лиги чемпионов в Гельзенкирхене действительно было место для необычного: "Манчестер Сити" добыл волевую победу после удаления, а это лишь второй случай в истории Лиги чемпионов. Обзор матча "Шальке" – "Манчестер Сити" – 2:3.

В параллельном матче "Атлетико" всухую обыграл "Ювентус" со счетом 2:0, а еще один мяч не был засчитан после использования системы VAR.

Кстати, ранее мы рассказывали, как сварить пиво дома:

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Тег пиво, Лига чемпионов, Манчестер Сити, Шальке, болельщик

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sport24.ru

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