"Это не человек, а волшебник": соцсети взорвал фанат "Шальке", который нес на голове пиво
Болельщик немецкой команды прошел по трибуне с полным пластиковым стаканом на голове
Болельщик "Шальке" исполнил необычный трюк с пивом перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Ему удалось пройтись по трибуне с пластиковым стаканом с пивом на голове, что не осталось незамеченным телекамерами.
Любители футбола и пива остались впечатлены талантливым болельщиком. Некоторые шутят, что настоящее волшебство в этот день было именно в его исполнении, а не на поле, где "Шальке" и "Манчестер Сити" забили пять голов на двоих.
"Даже если бы простой смертный теоретически мог совершить такой трюк, хватило бы у него мужества для риска пролить пиво?" – пишет один из пользователей соцсетей.
"Это явно не человек, а пивной волшебник", – шутит другой.
На матче Лиги чемпионов в Гельзенкирхене действительно было место для необычного: "Манчестер Сити" добыл волевую победу после удаления, а это лишь второй случай в истории Лиги чемпионов. Обзор матча "Шальке" – "Манчестер Сити" – 2:3.
В параллельном матче "Атлетико" всухую обыграл "Ювентус" со счетом 2:0, а еще один мяч не был засчитан после использования системы VAR.
Кстати, ранее мы рассказывали, как сварить пиво дома:
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