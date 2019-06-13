"Это не дельфины – это сербы": Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики

После матчей за сборную Украины немецкий легионер укатил на остров в Эгейском море

Евгений Коноплянка. Фото: Instagram

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка, отметившийся двумя голами в недавнем поединке с сербами (5:0), после завершения сезона отправился отдыхать на моря. Накануне фотографиями с острова Миконос в Эгейском море поделилась его красавица-жена Виктория, а сегодня и сам футболист выложил в Instagram иллюстрацию своего релакса. Стоя на краю шикарной яхты, Евгений Коноплянка в красных шортах, белой рубахе и темных солнцезащитных очках победно вскинул руки вверх. При этом подписчики футболиста знатно потроллили его в комментариях. "Евгений, кто это плавает под водой у тебя за спиной? Дельфины?" – поинтересовался у Коноплянки один из его друзей. На что другой приятель вингера отметил: "Это не дельфины – это сербы".

Как мы писали ранее, "он нам не нужен": в "Шальке" закрыли глаза на феерию Коноплянки в сборной. Немецкий клуб оставил в силе желание избавиться от украинца, получающего 4 миллиона евро в год - несмотря на феерическую игру вингера в матче против Сербии, в котором Коноплянка забил сразу два гола-красавца.

Коноплянка и его жена Виктория. Фото – Instagram

Также сообщалось, что экс-динамовец прижал брюнетку к стенке скалистого бассейна на Бали. Владислав Калитвинцев в объятиях своей девушки набирается сил перед новым футбольным сезоном.

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