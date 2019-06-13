"Он нам не нужен": в "Шальке" закрыли глаза на феерию Коноплянки в сборной

Немецкий клуб оставил в силе желание избавиться от украинца, получающего 4 миллиона евро в год

Клуб Бундеслиги "Шальке" планирует расстаться с полузащитником Евгением Коноплянкой уже летом. Об этом сообщает ведущее футбольное издание Германии Kicker. "Кобальтовые" не намерены менять принятое ими ранее решение даже несмотря на феерическую игру вингера в матче сборной Украины против Сербии, в котором Коноплянка забил сразу два гола-красавца. В "Шальке" крайне недовольны выступлением украинского полузащитника за минувшие три сезона, в течение которых он так и не стал основным игроком команды. При этом получал солидную зарплату – по слухам, порядка четырех миллионов евро в год. Отметим, что у 29-летнего украинца остается еще год по контракту с клубом.

Впрочем, по данным Kicker, уход Коноплянки в летнее трансферное окно – еще не на сто процентов решенный вопрос. Сообщается, что футболиста еще хочет оценить новый тренер "Шальке" Дэвид Вагнер, и если Евгений произведет на него впечатление, минимальная вероятность продления его немецкой карьеры остается.

В сезоне-2018/2019 в Бундеслиге Коноплянка провел 13 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. При этом в последние годы турецкие СМИ активно сообщали об интересе к украинцу со стороны "Бешикташа" и "Фенербахче".

Как мы мы писали ранее, Коноплянка пошутил насчет сексуальной ориентации Зинченко. "Да? Мужской пол?" - партнер Александра Зинченко оригинально прокомментировал его амурные эмоции в прямом эфире.

Также, напомним, Коноплянка признался, о каком факте шепнул на ухо арбитру, покидая поле в матче с Сербией. Украинский вингер "Шальке", сделав дубль в ворота балканцев, обнялся с испанским рефери Матеу Лаосом.

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