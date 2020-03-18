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Это не коронавирус: СМИ разведали, из-за чего сейчас больше всего страдает Месси

18 марта, 09:33

Богдан Юрков

Лионель удручен результатами "Барсы", отставкой Вальверде и уйдет из каталонского клуба, если не вернут Неймара

Коронавирус поставил на паузу почти весь мировой футбол. Евро-2020 перенесен на 2021 год, еврокубки и национальные чемпионаты, включая Премьер-лигу Украины, остановлены. Однако ничто не может остановить распространение слухов о возможном уходе Лионеля Месси из "Барселоны".

Как сообщает сегодня El Confidencial, нападающий "Барселоны" Лионель Месси готов остаться в каталонском клубе только при условии возвращения бразильского форварда Неймара, который сейчас защищает цвета "Пари Сен-Жермен". По данным источника, аргентинец несчастлив в "Барсе".

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Неймар и Месси во времена совместного выступления за "Барселону"

Неймар и Месси во времена совместного выступления за "Барселону" / Фото: Getty Images

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Лео не устраивают спортивные результаты команды, а также отставка Эрнесто Вальверде, с которым у Лионеля были дружеские отношения. Единственное, что может мотивировать Месси остаться в клубе, это возвращение Неймара, вместе с которым он играл с 2013 по 2017 год. Отметим, что нынешний договор аргентинца с "Барсой" рассчитан до 30 июня 2021 года.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из "Барселоны" за 222 млн. евро. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к "сине-гранатовым", однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.

Ранее мы сообщали, что Дэвид Бекхэм замахнулся на невероятное: объединить Роналду и Месси в одной команде. Криштиану и Лионеля в качестве партнеров мы можем увидеть в составе клуба "Интер" (Майами), совладельцем которого является знаменитый в прошлом полузащитник сборной Англии.

Смотрите, как забивает Месси

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Барселона чемпионат Испании Неймар Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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