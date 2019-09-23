Это не Зинченко: немецкий лидер "МанСити" рассказал, кто научил его фразе "Слава Украине!"

Гюндоган и Зинченко / Фото: AFP

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Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган удивил своими знаниями украинского языка. Ими немец турецкого происхождения блеснул в разговоре с журналистами каналов "Футбол 1/2". Причем, как оказалось, дело тут не только в дружбе Илкая со своим украинским одноклубником Александром Зинченко.

"Жена моего брата – украинка. Иногда она учит меня вашему языку. Например, вчера я запомнил такие слова: "Слава Украине!" – цитирует Илкая Гюндогана телеканал "Футбол 1/2"

Отметим, что Илкай Гюндоган на прошлой неделе приезжал вместе с "Манчестер Сити" в Харьков, где поучаствовал в победном матче чемпионов Англии с "Шахтером" (3:0). На счету Гюндогана – второй гол в этом поединке.

Напомним, что на выходных "Манчестер Сити" без украинца Зинченко вошел в историю, обыграв "Уотфорд" 8:0. Подопечные Хосепа Гвардиолы стали первой командой в АПЛ, сумевшей забить пять мячей за 18 минут. Кроме того, "МанСити" не хватило всего одного гола для повторения самого крупного счета в чемпионате Англии, который был установлен в 1995 году, когда "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ипсвич Таун" (9:0).

Также мы писали, что Зинченко женится на Владе Седан. На неизбежность этого события намекнула девушка украинского футболиста "Манчестер Сити", выложив у себя в Instagram фото с кольцом не безымянном пальце.

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Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

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