"Манчестер Сити" без украинца Зинченко вошел в историю, забив 5 голов за 18 минут

"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" со счетом 8:0 / Фото: AFP

Без украинского футболиста Александра Зинченко, который не попал в заявку на матч шестого тура английской Премьер-лиги, игроки "Манчестер Сити" разгромили "Уотфорд". Встреча в Манчестере завершилась с неприличным счетом 8:0 в пользу действующих чемпионов, которые поиздевались над аутсайдерами сезона. У победителей хет-трик оформил Бернарду Силва (15, 48 и 60-я минуты), по разу отличились Давид Сильва (1-я), Серхио Агуэро (7-я, с пенальти), Рияд Марез (12-я), Николас Отаменди (18-я) и Кевин де Брейне (85-я).

Подопечные Хосепа Гвардиолы установили уникальное достижение: "Манчестер Сити" стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, сумевшей забить пять мячей за 18 минут. Кроме того, "МанСити" не хватило всего одного мяча для повторения самого крупного счета в чемпионате, который был установлен в 1995 году, когда "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ипсвич Таун" (9:0).

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"Манчестер Сити" с 13 очками поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии, отставая на два балла от "Ливерпуля", который провел на одну игру меньше. "Уотфорд" потерпел четвертое поражение в шести матчах нового сезона и идет на последней строчке с двумя очками в активе.

Таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 5 5 0 0 15-4 15 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 6 4 1 1 24-6 13 3 ЛЕСТЕР 6 3 2 1 8-5 11 4 БОРНМУТ 6 3 1 2 11-10 10 5 ТОТТЕНХЭМ 6 2 2 2 12-8 8 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 5 2 2 1 8-4 8 7 БЕРНЛИ 6 2 2 2 8-7 8 8 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 6 2 2 2 7-6 8 9 ЧЕЛСИ 5 2 2 1 11-11 8 10 АРСЕНАЛ 5 2 2 1 8-8 8 11 ВЕСТ ХЭМ 5 2 2 1 6-7 8 12 САУТГЕМПТОН 6 2 1 3 6-9 7 13 КРИСТАЛ ПЭЛАС 5 2 1 2 3-6 7 14 ЭВЕРТОН 6 2 1 3 5-9 7 15 НОРВИЧ 6 2 0 4 9-14 6 16 БРАЙТОН 5 1 2 2 5-8 5 17 АСТОН ВИЛЛА 5 1 1 3 4-6 4 18 НЬЮКАСЛ 5 1 1 3 4-8 4 19 ВУЛВЕРХЭМПТОН 5 0 3 2 6-10 3 20 УОТФОРД 6 0 2 4 4-18 2

Напомним, что "Манчестер Сити" – соперник "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре команды сыграли в Харькове, и англичане победили 3:0. Смотрите видео всех голов:

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