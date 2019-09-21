Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

"Манчестер Сити" без украинца Зинченко вошел в историю, забив 5 голов за 18 минут

21 сентября, 20:01

"Манчестер Сити" забил восемь безответных мячей "Уотфорду" в матче чемпионата Англии

"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" со счетом 8:0

"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" со счетом 8:0 / Фото: AFP

Без украинского футболиста Александра Зинченко, который не попал в заявку на матч шестого тура английской Премьер-лиги, игроки "Манчестер Сити" разгромили "Уотфорд". Встреча в Манчестере завершилась с неприличным счетом 8:0 в пользу действующих чемпионов, которые поиздевались над аутсайдерами сезона. У победителей хет-трик оформил Бернарду Силва (15, 48 и 60-я минуты), по разу отличились Давид Сильва (1-я), Серхио Агуэро (7-я, с пенальти), Рияд Марез (12-я), Николас Отаменди (18-я) и Кевин де Брейне (85-я).

Подопечные Хосепа Гвардиолы установили уникальное достижение: "Манчестер Сити" стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, сумевшей забить пять мячей за 18 минут. Кроме того, "МанСити" не хватило всего одного мяча для повторения самого крупного счета в чемпионате, который был установлен в 1995 году, когда "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ипсвич Таун" (9:0).

Читайте также: Как "Бавария" громила "Козлов" – видео

Реклама

"Манчестер Сити" с 13 очками поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии, отставая на два балла от "Ливерпуля", который провел на одну игру меньше. "Уотфорд" потерпел четвертое поражение в шести матчах нового сезона и идет на последней строчке с двумя очками в активе.

В тренде
"Мариуполь" обошел "Динамо" в таблице чемпионата Украины
"Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью. Фото ФК "Заря"

Таблица чемпионата Англии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ550015-415
2 МАНЧЕСТЕР СИТИ641124-613
3 ЛЕСТЕР63218-511
4 БОРНМУТ631211-1010
5 ТОТТЕНХЭМ622212-88
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД52218-48
7 БЕРНЛИ62228-78
8 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД62227-68
9 ЧЕЛСИ522111-118
10 АРСЕНАЛ52218-88
11 ВЕСТ ХЭМ52216-78
12 САУТГЕМПТОН62136-97
13 КРИСТАЛ ПЭЛАС52123-67
14 ЭВЕРТОН62135-97
15 НОРВИЧ62049-146
16 БРАЙТОН51225-85
17 АСТОН ВИЛЛА51134-64
18 НЬЮКАСЛ51134-84
19 ВУЛВЕРХЭМПТОН50326-103
20 УОТФОРД60244-182

Напомним, что "Манчестер Сити" – соперник "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре команды сыграли в Харькове, и англичане победили 3:0. Смотрите видео всех голов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Сити Уотфорд

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Мальме" 1:0 онлайн матча, в котором киевляне прервали серию без победФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол
"Динамо" – "Мальме": где смотреть первый матч Михайличенко в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Loading...