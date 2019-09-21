"Манчестер Сити" без украинца Зинченко вошел в историю, забив 5 голов за 18 минут

Без украинского футболиста Александра Зинченко, который не попал в заявку на матч шестого тура английской Премьер-лиги, игроки "Манчестер Сити" разгромили "Уотфорд". Встреча в Манчестере завершилась с неприличным счетом 8:0 в пользу действующих чемпионов, которые поиздевались над аутсайдерами сезона. У победителей хет-трик оформил Бернарду Силва (15, 48 и 60-я минуты), по разу отличились Давид Сильва (1-я), Серхио Агуэро (7-я, с пенальти), Рияд Марез (12-я), Николас Отаменди (18-я) и Кевин де Брейне (85-я).
Подопечные Хосепа Гвардиолы установили уникальное достижение: "Манчестер Сити" стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, сумевшей забить пять мячей за 18 минут. Кроме того, "МанСити" не хватило всего одного мяча для повторения самого крупного счета в чемпионате, который был установлен в 1995 году, когда "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ипсвич Таун" (9:0).
Читайте также: Как "Бавария" громила "Козлов" – видео
"Манчестер Сити" с 13 очками поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии, отставая на два балла от "Ливерпуля", который провел на одну игру меньше. "Уотфорд" потерпел четвертое поражение в шести матчах нового сезона и идет на последней строчке с двумя очками в активе.
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|5
|5
|0
|0
|15-4
|15
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|6
|4
|1
|1
|24-6
|13
|3
|ЛЕСТЕР
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|4
|БОРНМУТ
|6
|3
|1
|2
|11-10
|10
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|6
|2
|2
|2
|12-8
|8
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|5
|2
|2
|1
|8-4
|8
|7
|БЕРНЛИ
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|8
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|9
|ЧЕЛСИ
|5
|2
|2
|1
|11-11
|8
|10
|АРСЕНАЛ
|5
|2
|2
|1
|8-8
|8
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|5
|2
|2
|1
|6-7
|8
|12
|САУТГЕМПТОН
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|13
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|5
|2
|1
|2
|3-6
|7
|14
|ЭВЕРТОН
|6
|2
|1
|3
|5-9
|7
|15
|НОРВИЧ
|6
|2
|0
|4
|9-14
|6
|16
|БРАЙТОН
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|17
|АСТОН ВИЛЛА
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|18
|НЬЮКАСЛ
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|19
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|5
|0
|3
|2
|6-10
|3
|20
|УОТФОРД
|6
|0
|2
|4
|4-18
|2
Напомним, что "Манчестер Сити" – соперник "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре команды сыграли в Харькове, и англичане победили 3:0. Смотрите видео всех голов:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк