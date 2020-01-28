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"Это позорище": фанаты возненавидели Клоппа за его отношение к старейшему турниру Англии

28 января, 09:18

Юрген Клопп не захотел выставить основу на ответный матч с "Шрусбери"

Юрген Клопп

Юрген Клопп / Фото: Reuters

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В матче Кубка Англии первый матч между "Шрусбери" и "Ливерпулем" закончился вничью 2:2 – теперь команды проведут переигровку четвертого февраля. Клопп сразу после первой игры отметил, что не собирается задействовать в ответном матче ни футболистов первой команды, ни самого себя – руководить "Ливерпулем" будет тренер U-23 Нил Кричли.

Поклонники британского футбола моментально атаковали Клоппа, обвинив его в высокомерии.

"Клопп и любой, кто поддерживает его позицию относительно Кубка Англии, – это позорище. Неудивительно, что вся страна ненавидит "Ливерпуль" и этого высокомерного", – написал фанат в Twitter.

"Мне нравится Клопп, но вторая команда "Ливерпуля" без тренера в переигровке – это позор. Кубок Англии имеет огромное значение для маленьких команд, и не уважать этот факт – позор. Хотите избежать лишних игр? Выйдите из международных соревнований", – отметил другой болельщик.

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Смотрите также, как "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон" играли в конце прошлого чемпионата Англии – 2:0

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чемпионат Англии Ливерпуль Кубок Англии Юрген Клопп

Источник: Сегодня|Спорт

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