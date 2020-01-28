"Арсенал" последним сразился в 1/16 финала Кубка Англии, а "Ливерпулю" подготовили встречу с "Челси"

"Борнмут" - "Арсенал" / Фото: Reuters

В понедельник поздно вечером состоялся последний матч 1/16 финала Кубка Англии по футболу. Лондонский "Арсенал" сумел-таки на выезде пройти аутсайдера Премьер-лиги – "Борнмут", хотя в последние минуты поединка едва отбился. Ранее мы сообщали, что "Вест Хэм" проиграл "Вест Бромвичу" на своем поле в четвертом круге Кубка Англии.

"Канониры" выставили полурезервный состав, но все равно к 28-й минуте вели уже со счетом 2:0 после голов Букайо Сака и Эдии Нкетиа. "Борнмут" пытался весь матч отыграть хотя бы один мяч, но удалось это хозяевам только на четвертой добавленной минуте. Примечательно, что с близкого расстояния ворота "Арсенала" поразил 21-летний Сэм Серридж, вышедший на замену только на 89-й минуте. После этого был просмотр с помощью системы VAR и аж 10 минут добавленного времени. Серридж получил еще и желтую карточку на 98-й минуте, но голов больше никто не забивал – 2:1 в пользу "Арсенала".

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В понедельник прошла и жеребьевка пар 1/8 финала. Матчи этой стадии состоятся 2-5 марта. Но до этого еще в шести (!) парах 1/16 финала предстоит провести переигровки. В том числе и в дуэли лучшего клуба мира с середняком третьего дивизиона. Напомним, "Ливерпуль" не смог обыграть "Шрусбери", ведя в счете 2:0. Если же "красные" пройдут неуступчивого оппонента, то сразятся с "Челси". А "Манчестер Сити" Александра Зинченко в 1/8 финала ждет "Шеффилд Уэнсдей".

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