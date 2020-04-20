Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Это просто жесть: защитник "Ливерпуля" пошел в подкат против сына и посчитал его симулянтом

20 апреля, 15:00

Андрей Фоменко

Хорват Деян Ловрен проводит время на карантине в кругу семьи

Во время вынужденной паузы в мире спорта из-за пандемии коронавируса атлеты проводят значительно больше времени в кругу родных и близких. Многие не стесняются и выкладывают домашнее видео в соцсетях. Недавно мы писали, что одноклубник Ярмоленко на карантине играет в футбол с женой.

Хорватский футболист Деян Ловрен, имеющий более 2,5 миллиона подписчиков в Instagram, поделился роликом, как он играет с сыном Йосипом. 30-летний защитник "Ливерпуля" и своей национальной сборной продемонстрировал довольно суровый подкат против четырехлетнего наследника. Парнишка упал, а Деян, вместо того, чтобы его утешить, потребовал у системы VAR проверить момент на возможную желтую карточку сыну за симуляцию. Естественно, в шутку.

INSTAGRAM

Ловрен перешел в "Ливерпуль" летом 2014 года из "Саутгемптона" за 25 миллионов евро. До этого играл за французский "Лион" и загребское "Динамо". Контракт игрока с "красными" рассчитан до лета 2021 года. В сезоне 2019/2020 сыграл в девяти матчах чемпионата Англии.

Реклама

Читайте, как Роналду поделился мимишным видео с младшим сыном на карантине.

Смотрите, как Ловрен забил за "Ливерпуль" в ворота "Наполи" на групповом этапе Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин футбол Ливерпуль Деян Ловрен подкат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
Игрок
Игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья попа приносит удачу футбольным командамФутбол
Жена известного украинского футболиста отшлепала свою маму и показала это всему миру
Жена известного украинского футболиста отшлепала свою маму и показала это всему мируФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...