Это просто жесть: защитник "Ливерпуля" пошел в подкат против сына и посчитал его симулянтом

Хорват Деян Ловрен проводит время на карантине в кругу семьи

Во время вынужденной паузы в мире спорта из-за пандемии коронавируса атлеты проводят значительно больше времени в кругу родных и близких. Многие не стесняются и выкладывают домашнее видео в соцсетях. Недавно мы писали, что одноклубник Ярмоленко на карантине играет в футбол с женой.

Хорватский футболист Деян Ловрен, имеющий более 2,5 миллиона подписчиков в Instagram, поделился роликом, как он играет с сыном Йосипом. 30-летний защитник "Ливерпуля" и своей национальной сборной продемонстрировал довольно суровый подкат против четырехлетнего наследника. Парнишка упал, а Деян, вместо того, чтобы его утешить, потребовал у системы VAR проверить момент на возможную желтую карточку сыну за симуляцию. Естественно, в шутку.

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Ловрен перешел в "Ливерпуль" летом 2014 года из "Саутгемптона" за 25 миллионов евро. До этого играл за французский "Лион" и загребское "Динамо". Контракт игрока с "красными" рассчитан до лета 2021 года. В сезоне 2019/2020 сыграл в девяти матчах чемпионата Англии.

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