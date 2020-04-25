"Это стоячий футбол. Не мучай себя": Милевского призвали завершить карьеру после поражения от "Шахтера"

Агент Вячеслав Заховайло считает, что 35-летнему Миле пора вешать бутсы на гвоздь и полностью уходить в YouTube

После субботнего поражения брестского "Динамо" 0:2 от солигорского "Шахтера", возглавляемого Юрием Вернидубом, лидера проигравшей команды Артема Милевского призвали завершить футбольную карьеру. Такое заявление в адрес 35-летнего уроженца Минска с украинским паспортом прозвучало из уст футбольного агента Вячеслава Заховайло, известного по сотрудничеству с Русланом Ротанем и Сергеем Рыбалкой.

"Динамо" Брест – "Шахтер" Солигорск 0:2. Сегодня пришлось смотреть белорусский футбол. Была мотивация. Обе команды будут играть в еврокубках, да и творчество Вернидуба хотелось оценить. Начну с Бреста. Увидел пляжный футбол в темпе Милевского – то есть стоя. Редко увидишь ситуацию в современном футболе, когда в быструю атаку команда убегает шесть в два. Даже такой треш команда Вернидуба умудрялась не реализовывать. "Шахтер" Вернидуба явно имеет проблемы с билд-апом. Я вижу проблемы в комплектации команды. Многие игроки не соответствует модельным показателям, играя на тех или иных позициях. Итого... Увидел никакешный футбол. Поздравляю Вернидуба с победой и советую Миле перестать мучить себя и футбол и заняться творчеством на YouTube", – написал у себя в Facebook Вячеслав Заховайло

Реклама Артем Милевский / Фото: Динамо Брест

Смотрите, как Вернидуб победил Милевского

Напомним, после поражения от солигорского "Шахтера" команда Артема Милевского, которая является действующим чемпионом Беларуси, опустилась на 14-е место турнирной таблицы. Ниже брестского "Динамо" – только две команды.

Реклама

Читайте также: Стало известно наказание Хачериди за скандал на матче чемпионата Беларуси в Витебске: "впаяли" больше всех

Между тем непосредственный агент Артема Милевского Александр Панков в поражении брестского "Динамо" от солигорского "Шахтера" не видит трагедии. "Поражения делают нас сильнее, – написал после матча у себя в Instagram Панков. – Сегодня была ничейная игра. Просто не повезло! Плюс травмы, плюс дисквалификации основных центральных защитников. Хорошая игра, много моментов, а если есть моменты, значит, будут и голы".

Смотрите, как Милевского "качали" после чемпионства-2019

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама