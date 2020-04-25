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Так низко Милевский еще не падал: "Шахтер" Вернидуба уничтожил Артема и его "Динамо"

25 апреля, 21:41

Олег Люлька

Победив брестское "Динамо", солигорский "Шахтер" отправил команду Милевского к аутсайдерам чемпионата Беларуси

Команда Артема Милевского продолжает расстраивать своих болельщиков. После гостевого поражения от "Витебска" брестское "Динамо" – на секундочку, действующий чемпион Беларуси – проиграло на своем поле солигорскому "Шахтеру", возглавляемому экс-тренером "Зари" Юрием Вернидубом, со счетом 0:2. Напомним, белорусская высшая лига остается единственным футбольным турниром в Европе, который продолжается в условиях пандемии коронавируса.

Смотрите, как "Динамо" Брест пропускало от "Шахтера":

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Смотрите, как команда Милевского чудом не забила "Шахтеру":

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Брестское "Динамо" пропустило по голу в каждом тайме. На 26-й минуте в свои же ворота забил Витус, а на 67-й у солигорского "Шахтера" отличился Лисакович. Ответить хотя бы одним точным ударом команда Милевского, который отыграл от звонка до звонка, не сумела.

Напомним, у брестского "Динамо" матч с солигорским "Шахтером" пропускал украинский защитник Евгений Хачериди, который за удар соперника пяткой в предыдущем туре и нападение на арбитра получил 5 игр дисквалификации.

Добытая над брестским "Динамо" победа крайне важна для главного тренера солигорского "Шахтера" украинца Юрия Вернидуба, который после стартовых неудач у руля своей новой команды оказался на грани увольнения – теперь слухи о его возможной отставке должны поутихнуть.

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Интересно, что в начале марта "Динамо" Брест и "Шахтер" Солигорск встречались в матче за Суперкубок Беларуси. Тогда победила команда Милевского – 2:0. Теперь Вернидуб взял у Артема абсолютно зеркальный реванш, отправив Брест к аутсайдерам – аж на 14-е место. Похоже, так низко Миля на своей исторической родине еще не падал.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси:

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