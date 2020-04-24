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Стало известно наказание Хачериди за скандал на матче чемпионата Беларуси: "впаяли" больше всех

24 апреля, 18:04

Андрей Фоменко

Украинский защитник брестского "Динамо" получил дисквалификацию и штраф

Сегодня Белорусская федерация футбола опубликовала информацию о наказании спортсменов за различные прегрешения в национальных турнирах. Как и ожидалось, самым крупным стало "возмездие" для защитника "Динамо" (Брест) Евгения Хачериди. Напомним, в матче последнего тура чемпионата Беларуси против "Витебска" в гостях украинец заработал удаление и "привез" пенальти в свои ворота, а затем Хачериди едва не побил судью в подтрибунном помещении. Тогда чемпион проиграл со счетом 0:1.

Как накажет или уже сделал это сам клуб, пока что не известно. Мы писали, что Хачериди могут оштрафовать на половину зарплаты в "Динамо" за скандальное удаление. А вот БФФ выписала 32-летнему парню из Мелитополя дисквалификацию на пять матчей и штраф в 50 "базовых величин". По нынешним меркам это составляет около 1350 белорусских рублей, что по курсу равняется примерно 15 тысячам гривен.

Также федерация наказала и врача команды из Бреста Сергея Лапицкого, который вместе с Хачериди оскорблял бригаду судей. Его отстранили на три матча и дали штраф в 30 б. в. (около 9000 грн).

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Читайте также: звезда "Динамо" – о детстве и топовой защите киевлян.

Смотрите, как Хачериди забивал за киевское "Динамо" осенью 2017 года

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футбол наказание Евгений Хачериди чемпионат Беларуси Динамо Брест

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