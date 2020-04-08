Это уже не пустые трибуны: в Германии назвали точное количество людей на матчах после коронавируса

На каждом поединке немецкой Бундселиги по окончании пандемии будет присутствовать 239 человек

Руководители Немецкого футбольного союза и Бундеслиги настроены на то, чтобы доиграть сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса. При этом в чемпионате Германии разработали особый план по пропуску людей на стадионы. Ранее мы сообщали, что коронавирус грозит уничтожить 13 немецких клубов.

Сразу после возобновления сезона в Германии на матчах будет разрешено присутствие 239 человек. Это сами футболисты, а также тренерский штаб и персонал в количестве максимум восьми человек. Также на стадион пустят 30 пишущих журналистов и 36 сотрудников телевидения, а также четыре боллбоя. Кроме того, каждый клуб получит возможность отправить на игру по восемь представителей делегации.

"Бавария" / Фото: Reuters Реклама

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Присутствие болельщиков на матчах чемпионата Германии первое время будет исключено, сообщает Bild. Напомним, Бундеслига, как и другие крупные соревнования, приостановлена из-за эпидемии COVID-19. После 25 туров с 55 очками в немецком первенстве лидирует "Бавария", которая на четыре балла опережает дортмундскую "Боруссию".

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