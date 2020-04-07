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УЕФА представил два варианта продолжения сезона: еврокубки пройдут после завершения чемпионатов

7 апреля, 13:43

Александр Трикиша

УЕФА имеет две даты для возобновления национальных чемпионатов

УЕФА разослала командам чемпионата Украины документ с перечнем вариантов продолжения текущего сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса. Существует два варианта продолжения сезона. При этом организация настаивает, что до 15 мая национальным ассоциациям не рекомендуется поднимать вопрос о досрочном завершении чемпионатов. Ранее президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков за решение досрочно завершить сезон.

Первый вариант – рестарт 26 мая:

Согласно первому из них, сезон возобновится 26 мая, а завершится 29 июля. По такому раскладу предусмотрены 14 игровых дней для чемпионатов (в Украине осталось провести всего девять туров), а еврокубки будут доигрываться, как обычно, параллельным курсом. Начало нового сезона-2020/2021 в таком случае планируется 15 августа.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Второй вариант – рестарт 13 июня:

Во втором варианте доигрывать чемпионаты начнут 13 июня, а закончат – 2 августа. И только после этого возобновятся нынешние розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые финишируют к 27 августа (не исключено, что решающие поединки пройдут в формате финалов четырех). Новый сезон тогда стартует аж 12 сентября – сразу после матчей сборных.

При обоих раскладах окна на игры сборных в 2020 году уже обозначены: 31 августа – 8 сентября, 5-13 октября и 9-17 ноября. Стандартные по продолжительности сроки, но с одним нюансом. В каждом из этих периодов планируется по два поединка Лиги наций и… по одному контрольному матчу.

Кстати, мы писали, что УЕФА отменяет правило, из-за которого "Манчестер Сити" отстранили от еврокубков. Исключения будут касаться только участников еврокубков на следующий сезон.

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УЕФА Лига чемпионов чемпионат Украины коронавирус

Источник: zbirna.com

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