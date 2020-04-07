УЕФА представил два варианта продолжения сезона: еврокубки пройдут после завершения чемпионатов

УЕФА разослала командам чемпионата Украины документ с перечнем вариантов продолжения текущего сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса. Существует два варианта продолжения сезона. При этом организация настаивает, что до 15 мая национальным ассоциациям не рекомендуется поднимать вопрос о досрочном завершении чемпионатов. Ранее президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков за решение досрочно завершить сезон.

Первый вариант – рестарт 26 мая:

Согласно первому из них, сезон возобновится 26 мая, а завершится 29 июля. По такому раскладу предусмотрены 14 игровых дней для чемпионатов (в Украине осталось провести всего девять туров), а еврокубки будут доигрываться, как обычно, параллельным курсом. Начало нового сезона-2020/2021 в таком случае планируется 15 августа.

Реклама

Второй вариант – рестарт 13 июня:

Во втором варианте доигрывать чемпионаты начнут 13 июня, а закончат – 2 августа. И только после этого возобновятся нынешние розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые финишируют к 27 августа (не исключено, что решающие поединки пройдут в формате финалов четырех). Новый сезон тогда стартует аж 12 сентября – сразу после матчей сборных.

При обоих раскладах окна на игры сборных в 2020 году уже обозначены: 31 августа – 8 сентября, 5-13 октября и 9-17 ноября. Стандартные по продолжительности сроки, но с одним нюансом. В каждом из этих периодов планируется по два поединка Лиги наций и… по одному контрольному матчу.

Кстати, мы писали, что УЕФА отменяет правило, из-за которого "Манчестер Сити" отстранили от еврокубков. Исключения будут касаться только участников еврокубков на следующий сезон.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама