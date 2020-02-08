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"Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас" и продлил невероятную серию в АПЛ

8 февраля, 22:41

Команда Карло Анчелотти рвется в еврокубковую зону

Эвертон

Эвертон / Фото: Reuters

"Эвертон" добился победы в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. "Ириски" принимали "Кристал Пэлас" и выиграли (3:1), продлив беспроигрышную серию до пяти матчей.

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Счет уже на 18-й минуте после передачи Тео Уолкотта открыл Бернард. Гости отыгрались усилиями Кристиана Бентеке на 51-й минуте, но спустя семь минут Ришарлисон вновь вывел "Эвертон" вперед. Окончательный результат под занавес встречи установил Доминик Калверт-Льюин.

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"Эвертон" набрал 36 очков и занимает седьмое место в чемпионате Англии. В активе "Кристал Пэлас" 30 очков и 14-я позиция в АПЛ. За 8 матчей при Анчелоти "Эвертон" набрал 17 очков в чемпионате. Больше за этот отрезок только у "Ливерпуля" – 24 очка.

Ранее мы рассказывали, что коронавирус добрался до "Манчестер Юнайтед" – "дьяволы" сразу же остались без новичка. Нигериец Игало, выступавший в Китае, не может присоединиться к "Манчестер Юнайтед", несмотря на подписанный контракт.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" проигрывал в Лиге Европы "Астане":

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чемпионат Англии Эвертон Кристал Пэлас

Источник: Сегодня|Спорт

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