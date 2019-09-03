Евгений Коноплянка трогательно попрощался с фанами "Шальке"

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шальке"

Полузащитник Евгений Коноплянка вчера перешел из "Шальке" в донецкий "Шахтер". Футболист написал трогательное письмо для болельщиков немецкого клуба.

"Хочу сказать спасибо всему коллективу "Шальке" и каждому болельщику, с которыми на протяжении трех лет мы плечом к плечу стремились к успеху и победам, также вместе разделяли поражения, и, особенно, когда стали вице-чемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин. Спасибо вам за ваш труд и поддержку! Желаю вам удачи во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице", – написал Евгений.

Коноплянка выступал в "Шальке" перебрался из "Севильи", с которой выиграл Лигу Европы. В сезоне-2018/19 украинец принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.

Интересно, что Коноплянка уже прокомментировал свой переход в "Шахтер". "Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой", – отметил Евгений, добавив, что рад вернуться домой.

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