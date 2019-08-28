Евгений Коноплянка в шаге от трансфера в Италию

Евгений Коноплянка / Фото: Instagram

Новый поворот в трансферном деле Евгения Коноплянки. Как сообщает Turromercato, итальянская "Сампдория" заинтересована в контракте с украинским полузащитником немецкого "Шальке". Отмечается, что президент "Сампдории" уже связался с 29-летним игроком. По данным портала Transfermarkt, контракт футболиста с "Шальке" действует до 30 июня 2020 года, а его текущая трансферная стоимость составляет 6,5 млн евро.

Коноплянка выступает за "Шальке" с 2017 года. Ранее он играл за "Днепр", откуда перешел в испанскую "Севилью". За "Шальке" полузащитник играл сначала на правах аренды, затем его контракт был выкуплен. В прошлом сезоне Коноплянка провел в составе немецкой команды 21 матч в различных турнирах, забив один гол и сделав две результативные передачи.

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Напомним, ранее сообщалось, что "Бешикташ" окончательно отказался от покупки Коноплянки, предпочтя игрока "Тоттенхэма" Жорж-Кевина Н'Куду. Однако в последнее время появилась информация, что стамбульский клуб вслед за подписанием контракта с Н'Куду оформит сделку и с Коноплянкой – мол, конкуренция в составе не помешает.

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