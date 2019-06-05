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Евгений Селин продолжит карьеру в чемпионате Кипра

5 июня, 23:30

Украинский футболист подписал контракт с "Анортосисом"

Селин уже на Кипре
Селин уже на Кипре.

Бывший игрок "Динамо", "Металлиста" и "Ворсклы" Евгений Селин подписал контракт с кипрским клубом "Анортосис". Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение сторон рассчитано на два года. Отметим, что в завершившемся сезоне "Анортосис" занял пятое место в чемпионате Кипра.

Также напомним, что 31-летний Селин прошедший сезон провел в венгерском МТК (28 матчей, 1 гол и 2 ассиста), и покинул клуб на правах свободного агента после того, как команда вылетела из элитного венгерского дивизиона.

Напомним, в начале недели киевское "Динамо" достигло соглашения с австрийской "Аустрией" о трансфере 23-летнего опорного полузащитника/центрального защитника Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1. 

Ранее мы писали, что в первый день лета определился победитель европейской Лиги чемпионов. Шестой раз в своей истории трофей завоевал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом – 2:0.

Сегодня стало известно, что американская модель Кинси Волански заплатит 15 тысяч евро штрафа, она лишь в одном купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов.

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Тег футбол, Евгений Селин, чемпионат Кипра

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