Евгению Макаренко понравилась жена бывшего партнера по "Динамо" Артема Кравца
Супруга нападающего очаровала его экс-одноклубника
Супруга бывшего форварда киевского "Динамо" Артема Кравца Анна в очередной раз поразила своей чудесной формой. Девушка выложила в Instagram соблазнительное фото с отдыха на Бали – на нее накатываются волны, а ее стройная фигура купается в лучах заката. "Просто нет слов", – поделилась своим восторгом от Анны Кравец жена другого экс-динамовца Сергея Рыбалки Маргарита. "Аняяяя! Я не верю! Это фотообои! Боже, как красиво", – такой комментарий под эротической фотографией Анны Кравец оставила, в свою очередь, супруга вингера сборной Украины Евгения Коноплянки Виктория. Интересно, что среди тех, кому понравилась Анна Кравец в ее откровенной позе на Бали, оказался и бывший защитник "Динамо" Евгений Макаренко, выступающий сейчас за бельгийский "Андерлехт". Он поставил Анне лайк, оказавшийся одним из нескольких тысяч, собранных красоткой по итогам этого поста в Instagram.
Анна Кравец на Бали. Фото Instagram
Как сообщалось ранее, "подрались" жены украинских футболистов: Ирина Морозюк ногой "ударила" Анну Мандзюк в живот. Кроме того, девушки провели тренировку по боксу. Смотрите, как это было:
Также сообщалось, что экс-защитник "Динамо" Виталий Мандзюк расстался со своей женой: прозвучало признание Анны Мандзюк, заявившей, что сейчас они с Виталием – просто друзья. При этом у них подрастает сын Артем.
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