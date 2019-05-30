Жены украинских футболистов "подрались": Ирина Морозюк ногой "ударила" Анну Мандзюк в живот
В Instagram Ирины Морозюк появилось фото, на котором она якобы бьет в живот свою подругу Анну Мандзюк
Жена украинского футболиста Николая Морозюка в очередной раз порадовала своих подписчиков в Instagram. Ирина Морозюк часто публикует собственные фото в нижнем белье, а сейчас показала снимок, на котором бьет свою подругу Анну Мандзюк. За час фотография собрала более тысячи "лайков" и несколько десятков комментариев.
"Всем привет ) немного с подругой поругались", – подписала фото Ирина Морозюк.
Кстати, накануне стало известно, что Анна Мандзюк, которую на фото "бьет" Ирина, рассталась со своим мужем – бывшим футболистов Виталием Мандзюком.
В начале мая мы писали, что жена украинского футболиста шокировала голым фото в Instagram. Тогда Ирина Морозюк вышла на новый уровень откровенности в соцсетях.
Напомним, что Николай Морозюк сейчас выступает в чемпионате Турции за "Ризеспор" на правах аренды из киевского "Динамо". Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Морозюка в 2,5 миллиона долларов.
Ранее жена футболиста "Динамо" показала фото топлес. Ирина Морозюк восхитила подписчиков фотографией на фоне моря, сняв верх купальника.
Ранее Ирина Морозюк и Анна Мандзюк провели тренировку по боксу. Смотрите, как это было:
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