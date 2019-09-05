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Отбор на Евро-2020: Италия одержала пятую победу подряд

5 сентября, 21:53

Команда забила три гола в ворота соперника

/ Фото: Twitter

В матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 сборная Армении принимала национальную команду Италии. Встреча прошла в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Отметим, что сборная Украины уже прибыла в Вильнюс на матч с Литвой.

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Первый мяч на 11-й минуте забил нападающий Армении Александр Карапетян. До перерыва итальянцы сравняли счет — отличился форвард Андреа Белотти. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Карапетяна. На 77-й минуте Италию вывел вперёд полузащитник Лоренцо Пеллегрини. В конце встречи Белотти оформил дубль.

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Для сборной Италии эта победа стала пятой подряд в квалификации Евро-2020. Армения потерпела третье поражение в пяти матчах. Италия, набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу группы J, Армения занимает третье место.

Смотрите, как Швед забивал за молодежную сборную Украины:

Как мы писали ранее, Ярмоленко поставил Шевченко в тяжелое положение. Наставник "сине-желтых" рассказал о дилемме, возникшей перед отборочным матчем с Литвой. Шева все еще не решил, кого поставить на позиции правого вингера – игрока "Вест Хэма" или Цыганкова.

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сборная Италии Евро-2020 сборная Армении

Источник: Сегодня|Спорт

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