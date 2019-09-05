Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Сборная Украины прибыла в Вильнюс: не обошлось без потерь

5 сентября, 21:20

С командой не полетел Швед

/ Фото: ФФУ

Вечером 5 сентября 24 игрока, тренерский штаб, персонал сборной и представители УАФ во главе с ее президентом Андреем Павелко вылетели из Киева на матч отбора Евро-2020 со сборной Литвы. Ранее сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой.

Полет занял 1 час 15 минут. Во время непродолжительного перелета Тарас Степаненко за кофе прочитал несколько страниц интересной книги, Руслан Малиновский успел поработать в компьютере, а Евгений Коноплянка с Николаем Матвиенко сыграли несколько партий в нарды.

Реклама

Быстро пройдя паспортный контроль и получив багаж, сборники сели в автобус, который повез их к месту дислокации.

В тренде
Упускаем "туза" из рук: экс-вице-премьер объяснила, как освобождение Цемаха ударит по Украине

Загородный отель Гранд Резорт расположен среди живописных пейзажей в тихом спокойном месте. Поэтому ничто не будет отвлекать сине-желтых от настроя на игру. Завтра у команды — предигровой день.

Смотрите, как Швед забивал за молодежную сборную Украины:

Как мы писали ранее, Ярмоленко поставил Шевченко в тяжелое положение. Наставник "сине-желтых" рассказал о дилемме, возникшей перед отборочным матчем с Литвой. Шева все еще не решил, кого поставить на позиции правого вингера – игрока "Вест Хэма" или Цыганкова.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Сборная Украины Евро-2020 полет

Источник: ФФУ

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
Михайличенко довел
Михайличенко довел "Динамо" до минус 10 от "Шахтера": все результаты шестого тура УПЛЧУ по футболу
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатораФутбол
Футбол в режиме экономии: названа сумма, которую украинские клубы потратили на летние трансферы
Футбол в режиме экономии: названа сумма, которую украинские клубы потратили на летние трансферыФутбол

Новости партнеров

Loading...