Сборная Украины прибыла в Вильнюс: не обошлось без потерь

/ Фото: ФФУ

Вечером 5 сентября 24 игрока, тренерский штаб, персонал сборной и представители УАФ во главе с ее президентом Андреем Павелко вылетели из Киева на матч отбора Евро-2020 со сборной Литвы. Ранее сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой.

Полет занял 1 час 15 минут. Во время непродолжительного перелета Тарас Степаненко за кофе прочитал несколько страниц интересной книги, Руслан Малиновский успел поработать в компьютере, а Евгений Коноплянка с Николаем Матвиенко сыграли несколько партий в нарды.

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Быстро пройдя паспортный контроль и получив багаж, сборники сели в автобус, который повез их к месту дислокации.

Загородный отель Гранд Резорт расположен среди живописных пейзажей в тихом спокойном месте. Поэтому ничто не будет отвлекать сине-желтых от настроя на игру. Завтра у команды — предигровой день.

Смотрите, как Швед забивал за молодежную сборную Украины:

Как мы писали ранее, Ярмоленко поставил Шевченко в тяжелое положение. Наставник "сине-желтых" рассказал о дилемме, возникшей перед отборочным матчем с Литвой. Шева все еще не решил, кого поставить на позиции правого вингера – игрока "Вест Хэма" или Цыганкова.

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