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Евро-2020 таки состоится: футболисты команд-участниц сыграют в видеоигру ФИФА-20

21 марта, 12:42

Вадим Авдасев

Ожидается, что Украину представит Александр Зинченко из "Манчестер Сити"

Во время карантина из-за коронавируса спортсмены пытаются находить себе другие увлечения. Как известно, чемпионат Европы по футболу летом не состоится. Мы писали, УЕФА сообщил о переносе Евро-2020 и своих приоритетах.

Однако известный Instagram-паблик 433 решил организовать свое соревнование по виртуальному футболу. Уже известно, что вскоре состоится онлайн-турнир по FIFA 20 среди сборных, который будет носить название "План Б". По информации источника, сборную Украины здесь представит полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

INSTAGRAM

К слову, УЕФА не определился с названием перенесенного Евро-2020.

Все участники турнира по виртуальному футболу пока не объявлены. Ожидается, что будет 32 игрока, а не 24, как на официальном Евро-2020, поскольку стыковые матчи не успели провести. Но уже известно, что за Италию сыграет форвард "Лацио" Чиро Иммобиле, а Англию представит Мейсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед". Базовая дата начала соревнования – 23 марта. Все матчи собираются транслировать в прямом эфире.

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симулятор ФИФА Евро-2020 Александр Зинченко видеоигра

Источник: isport.ua

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