"Евро перенесут. Роналду останется без титула": что будет с футболом в условиях коронавируса – все варианты

В Италии из-за распространения COVID-19 отменены все спортивные мероприятия: что последует за этим

В Италии рассматривают три варианта развития событий на случай дальнейшего распространения коронавируса COVID-19, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Не исключено, чемпионский титул Серии А вообще не разыграют, а Евро-2020 перенесут. Напомним, накануне в Италии официально остановили все спортивные мероприятия из-за коронавируса.

Если инфекция продолжит распространяться по всей Европе, то наиболее вероятен вариант, при котором будет перенесен Евро-2020, а национальные чемпионаты будут доиграны летом. Континентальное первенство в таком случае проведут осенью или в следующем году.

Второй вариант заключается в возобновлении розыгрыша Серии А в мае и значительном уплотнении графика, при котором команды будут вынуждены проводить матчи каждые два-три дня. Оставшиеся встречи Кубка Италии при таком раскладе будут сыграны в июне или августе.

Наконец, худшим сценарием является полная отмена первенства Италии. В таком случае чемпионский трофей не достанется никому, а места в еврокубках будут закреплены за клубами с учетом их нынешнего положения в таблице. При этом коллективы, находящиеся в зоне вылета, останутся в лиге, а из Серии B получат повышение в классе две команды. Таким образом, Серия А будет расширена до 22 клубов.

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На данный момент ведущая шестерка чемпионата Италии-2019/2020 выглядит следующим образом: "Ювентус" с Криштиану Роналду – на первом месте, далее идут "Лацио", "Интер", "Аталанта", "Рома" и "Наполи".

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Турнирная таблица чемпионата Италии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 26 20 3 3 50-24 63 2 ЛАЦИО 26 19 5 2 60-23 62 3 ИНТЕР 25 16 6 3 49-24 54 4 АТАЛАНТА 25 14 6 5 70-34 48 5 РОМА 26 13 6 7 51-35 45 6 НАПОЛИ 26 11 6 9 41-36 39 7 МИЛАН 26 10 6 10 28-34 36 8 ВЕРОНА 25 9 8 8 29-26 35 9 ПАРМА 25 10 5 10 32-31 35 10 БОЛОНЬЯ 26 9 7 10 38-42 34 11 САССУОЛО 25 9 5 11 41-39 32 12 КАЛЬЯРИ 25 8 8 9 41-40 32 13 ФИОРЕНТИНА 26 7 9 10 32-36 30 14 УДИНЕЗЕ 26 7 7 12 21-37 28 15 ТОРИНО 25 8 3 14 28-45 27 16 САМПДОРИЯ 25 7 5 13 28-44 26 17 ДЖЕНОА 26 6 7 13 31-47 25 18 ЛЕЧЧЕ 26 6 7 13 34-56 25 19 СПАЛ 26 5 3 18 20-44 18 20 БРЕШИА 26 4 4 18 22-49 16

Смотрите, как в последнем туре Серии А "Ювентус" обыграл "Интер" (2:0)

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