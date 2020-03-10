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"Евро перенесут. Роналду останется без титула": что будет с футболом в условиях коронавируса – все варианты

10 марта, 10:28

Богдан Юрков

В Италии из-за распространения COVID-19 отменены все спортивные мероприятия: что последует за этим

В Италии рассматривают три варианта развития событий на случай дальнейшего распространения коронавируса COVID-19, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Не исключено, чемпионский титул Серии А вообще не разыграют, а Евро-2020 перенесут. Напомним, накануне в Италии официально остановили все спортивные мероприятия из-за коронавируса.

  • Если инфекция продолжит распространяться по всей Европе, то наиболее вероятен вариант, при котором будет перенесен Евро-2020, а национальные чемпионаты будут доиграны летом. Континентальное первенство в таком случае проведут осенью или в следующем году.
  • Второй вариант заключается в возобновлении розыгрыша Серии А в мае и значительном уплотнении графика, при котором команды будут вынуждены проводить матчи каждые два-три дня. Оставшиеся встречи Кубка Италии при таком раскладе будут сыграны в июне или августе.
  • Наконец, худшим сценарием является полная отмена первенства Италии. В таком случае чемпионский трофей не достанется никому, а места в еврокубках будут закреплены за клубами с учетом их нынешнего положения в таблице. При этом коллективы, находящиеся в зоне вылета, останутся в лиге, а из Серии B получат повышение в классе две команды. Таким образом, Серия А будет расширена до 22 клубов.

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На данный момент ведущая шестерка чемпионата Италии-2019/2020 выглядит следующим образом: "Ювентус" с Криштиану Роналду – на первом месте, далее идут "Лацио", "Интер", "Аталанта", "Рома" и "Наполи".

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Турнирная таблица чемпионата Италии

В тренде
"Ювентус" – "Интер": онлайн перенесенного поединка чемпионата Италии
МКлубИВНПМячиОчки
1ЮВЕНТУС26203350-2463
2ЛАЦИО26195260-2362
3ИНТЕР25166349-2454
4АТАЛАНТА25146570-3448
5РОМА26136751-3545
6НАПОЛИ26116941-3639
7МИЛАН261061028-3436
8ВЕРОНА2598829-2635
9ПАРМА251051032-3135
10БОЛОНЬЯ26971038-4234
11САССУОЛО25951141-3932
12КАЛЬЯРИ2588941-4032
13ФИОРЕНТИНА26791032-3630
14УДИНЕЗЕ26771221-3728
15ТОРИНО25831428-4527
16САМПДОРИЯ25751328-4426
17ДЖЕНОА26671331-4725
18ЛЕЧЧЕ26671334-5625
19СПАЛ26531820-4418
20БРЕШИА26441822-4916

Смотрите, как в последнем туре Серии А "Ювентус" обыграл "Интер" (2:0)

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чемпионат Италии Криштиану Роналду коронавирус

Источник: Football Italia

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