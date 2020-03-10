"Евро перенесут. Роналду останется без титула": что будет с футболом в условиях коронавируса – все варианты

В Италии рассматривают три варианта развития событий на случай дальнейшего распространения коронавируса COVID-19, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Не исключено, чемпионский титул Серии А вообще не разыграют, а Евро-2020 перенесут. Напомним, накануне в Италии официально остановили все спортивные мероприятия из-за коронавируса.
- Если инфекция продолжит распространяться по всей Европе, то наиболее вероятен вариант, при котором будет перенесен Евро-2020, а национальные чемпионаты будут доиграны летом. Континентальное первенство в таком случае проведут осенью или в следующем году.
- Второй вариант заключается в возобновлении розыгрыша Серии А в мае и значительном уплотнении графика, при котором команды будут вынуждены проводить матчи каждые два-три дня. Оставшиеся встречи Кубка Италии при таком раскладе будут сыграны в июне или августе.
- Наконец, худшим сценарием является полная отмена первенства Италии. В таком случае чемпионский трофей не достанется никому, а места в еврокубках будут закреплены за клубами с учетом их нынешнего положения в таблице. При этом коллективы, находящиеся в зоне вылета, останутся в лиге, а из Серии B получат повышение в классе две команды. Таким образом, Серия А будет расширена до 22 клубов.
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На данный момент ведущая шестерка чемпионата Италии-2019/2020 выглядит следующим образом: "Ювентус" с Криштиану Роналду – на первом месте, далее идут "Лацио", "Интер", "Аталанта", "Рома" и "Наполи".
Турнирная таблица чемпионата Италии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|26
|20
|3
|3
|50-24
|63
|2
|ЛАЦИО
|26
|19
|5
|2
|60-23
|62
|3
|ИНТЕР
|25
|16
|6
|3
|49-24
|54
|4
|АТАЛАНТА
|25
|14
|6
|5
|70-34
|48
|5
|РОМА
|26
|13
|6
|7
|51-35
|45
|6
|НАПОЛИ
|26
|11
|6
|9
|41-36
|39
|7
|МИЛАН
|26
|10
|6
|10
|28-34
|36
|8
|ВЕРОНА
|25
|9
|8
|8
|29-26
|35
|9
|ПАРМА
|25
|10
|5
|10
|32-31
|35
|10
|БОЛОНЬЯ
|26
|9
|7
|10
|38-42
|34
|11
|САССУОЛО
|25
|9
|5
|11
|41-39
|32
|12
|КАЛЬЯРИ
|25
|8
|8
|9
|41-40
|32
|13
|ФИОРЕНТИНА
|26
|7
|9
|10
|32-36
|30
|14
|УДИНЕЗЕ
|26
|7
|7
|12
|21-37
|28
|15
|ТОРИНО
|25
|8
|3
|14
|28-45
|27
|16
|САМПДОРИЯ
|25
|7
|5
|13
|28-44
|26
|17
|ДЖЕНОА
|26
|6
|7
|13
|31-47
|25
|18
|ЛЕЧЧЕ
|26
|6
|7
|13
|34-56
|25
|19
|СПАЛ
|26
|5
|3
|18
|20-44
|18
|20
|БРЕШИА
|26
|4
|4
|18
|22-49
|16
Смотрите, как в последнем туре Серии А "Ювентус" обыграл "Интер" (2:0)
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