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Европа обзавидуется: в украинском футболе проверили свою, дешевую, систему VAR

4 августа, 16:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Опытный судья работал с системой видеоповторов на матче любителей во Львове

Интересный прецедент случился на турнире памяти тренера "Карпат" Эрнеста Юста – любительском соревновании по футболу в Винниках, что возле Львова. В финальном поединке испробовали СВА – систему видеоповторов арбитра, которая является аналогом известной во всем мире VAR.

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Как говорят львовские новаторы, по сравнению с лицензированной VAR, один матч которой обходится в 5000 евро, их система стоит копейки. Смысл ее применения тот же: контроль и просмотр спорных моментов. Судил встречу команд "Николаев" и "Демня-Феникс" опытный судья Юрий Можаровский, отработавший почти на 100 матчах УПЛ и трех финалах Кубка Украины. Во время встречи аматоров он дважды использовал СВА, сообщил сайт tribuna.com.

Один раз система помогла засчитать гол после того, как вратарь выбил мяч уже из-за линии ворот. А второй раз – в эпизоде с удалением футболиста. Сам же финал "Демня" выиграла в серии пенальти. Смотрите обзор исторического поединка.

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Недавно в матче "Наполи" – "Сассуоло" отменили четыре гола после просмотра повторов.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Динамо" в матче чемпионата Украины:

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Львов футбол аматоры VAR
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