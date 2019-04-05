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Езерский: "Хотелось, чтобы "Шахтер" и "Динамо" встретились ближе к финалу Кубка"

Сегодня, 13:05

Экс-футболист считает, что в текущем сезоне будет шанс у менее сильных команд попасть в финал и выиграть трофей

Владимир Езерский
Владимир Езерский. Фото: ФФУ
Езерский: "Хотелось, чтобы "Шахтер" и "Динамо" встретились ближе к финалу Кубка" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/728/2dd/5ca7282dd0d97.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/728/2dd/5ca7282dd0d97.jpg Футбол Экс-футболист считает, что в текущем сезоне будет шанс у менее сильных команд попасть в финал и выиграть трофей

Уже в ближайшее воскресенье в Харькове в рамках 1/4 финала Кубка Украины сойдутся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Предстоящее "украинское классико" прокомментировал экс-игрок обеих команд знаменитый защитник Владимир Езерский. Кстати, "Шахтер" перед матчем с "Динамо" выставит Кубок Украины для харьковчан.

"Конечно хотелось, чтобы "Шахтер" и "Динамо" встретились ближе к финалу или непосредственно в нем, но тем не менее, в этом сезоне Кубок Украины дает шанс менее сильным командам попасть в финал и выиграть трофей. В последние годы в основном "Динамо" и "Шахтер" играли в финале, поэтому будет интересно увидеть и другие пары.

Но этот матч не станет исключением, и мы увидим привычный для встречи наших грандов накал страстей и зрелищный футбол. Я думаю придет полный стадион. Тем более на этой стадии команды играют по одному матчу, не будет ответных поединков", – считает Езерский.

Киевляне за два года под руководством Александра Хацкевича сумели выиграть только Суперкубок Украины, шансов на золотые медали практически не осталось, поэтому Кубок – единственный шанс спасти сезон.

"Конечно, такой клуб и без трофеев… Болельщики уже привыкли, что команда должна завоевать в сезоне или чемпионат, или кубок. По крайней мере быть участником финала. В этом и будет изюминку этой игры. Я уверен, что киевское "Динамо" сделает все возможное, чтобы выиграть Кубок Украины", – заявил тренер сборной Украины U-17.

Накануне очного поединка команды провели тяжелые матчи в чемпионате Украины – "Шахтер" на тяжелом поле одолел в гостях "Александрию", а "Динамо" сотворило феноменальный камбэк в матче с "Зарей", проигрывая по ходу встречи в два мяча и при этом играя в меньшинстве.

"Динамо" нужно отдать должное, видно, что у команды есть класс, характер и воля к победе. Проигрывая, тем более в меньшинстве, они сумели отыграться и вырвать победу. Это говорит о том, что у команды есть потенциал. Мы видели, что донецкий "Шахтер" также провел непростой поединок с "Александрией". Поэтому накануне четвертьфинала, как одна, так и другая команды, потратили немало сил.

В верхней шестерке теперь каждая игра будет интересная. Ведь каждая из команд решает свои текущие задачи: кто-то борется за первое место, кто-то за третье, а кто-то за пятое. Этим и интересен текущий чемпионат, в нем есть интрига. Каждая следующая игра как у "Шахтера", так и у "Динамо" будут нелегкими, поэтому на этом фоне будут прогрессировать футболисты. И тут большой плюс для национальной сборной. А что касается финала, то я уверен, что в Харькове те болельщики, которые придут на стадион получат удовольствие от игры", – уверен бывший футболист.

Езерский отказался спрогнозировать победителя матча "Шахтер" – "Динамо". Он считает, что команды имеют примерно равные шансы, а через такие игры молодые футболисты будут получать опыт.

"Мы видим, что в последнее время "Динамо" неплохо играет против "Шахтера" и тем более это один матч на вылет, поэтому мне сложно прогнозировать. Сейчас у "Шахтера" вливается в коллектив большая группа новых игроков, у "Динамо" также много молодых футболистов. За этим интересно будет наблюдать. Через такие игры футболисты получать тот опыт, который им будет необходим в еврокубках", – добавил экс-футболист.

Ранее Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо".


7 апреля состоится матч Шахтер – Динамо

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Кубок Украины, Владимир Езерский

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