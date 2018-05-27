Фанат "Ливерпуля" опозорился, пытаясь выбежать на поле в финале Лиги чемпионов

Сегодня, 17:47

Болельщик упал, перелезая ограждение на трибунах


Один из фанатов "Ливерпуля" пытался выбежать на поле во время финала Лиги чемпионов против "Реала", но у него это не получилось.

Эпизод произошел на 43 минуте встречи, когда мадридцы забили мяч, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда у игрока "Реала". Видимо, болельщик мерсисайцев еще не понял, что счет остался 0:0 и на эмоциях хотел выбежать на поле. Он бросился перелазить через ограждение, но не удержался и упал.

Напомним, что в финале "Реал" обыграл "Ливерпуль" – 3:1. Дублем отличился валлиец Гарет Бейл. Для мадридского клуба – это 13-й титул в истории. Зинедин Зидан стал первым тренером, который выиграл три Лиги чемпионов подряд. А Криштиану Роналду стал первым футболистом, кто пять раз побеждал в Лиге чемпионов. После игры португалец намекнул, что может летом перейти в другой клуб, но подробностей не стал раскрывать.

Кстати, президент УЕФА Александер Чеферин высоко оценил организацию финала Лиги чемпионов в Киеве. Чиновник заявил, что теперь Украина может принимать любое крупное спортивное соревнование.
футбол, Лига чемпионов, английские болельщики, Ливерпуль

Вы сейчас просматриваете новость "Фанат "Ливерпуля" опозорился, пытаясь выбежать на поле в финале Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Сархио Рамос, Мохамед Салах и Садио Мане. Фото AFP

Капитан "Реала" заговорил об "ужасной стороне футбола" после финала в Киеве

Сегодня, 13:40

Серхио Рамос пожелал форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху скорейшего выздоровления

Футбол

Момент, в котором Мохамед Салах получил травму. Фото AFP

На травму Салаха в Киеве обратил внимание президент Египта

Сегодня, 12:58

Президент Египта пожелал Мохамеду Салаху скорейшего выздоровления
Загрузка...

Футбол

Зинедин Зидан стал первым тренером, которому удалось выиграть три подряд Лиги чемпионов. Фото AFP

Зинедин Зидан - о киевском финале Лиги чемпионов: "Это фантастика! У меня нет слов!"

Сегодня, 11:46

Комментарий главного тренера "Реала" после победы в финале ЛЧ над "Ливерпулем" со счетом 3:1

Футбол

Карвахаль со слезами на глазах покинул поле стадиона "Олимпийский" на 37-й минуте поединка. Фото AFP

Травма Карвахаля в Киеве: игрок сборной Испании рискует пропустить ЧМ-2018

Сегодня, 11:28

Защитник сборной Испании Карвахаль получил травму бедра и может пропустить чемпионат мира - СМИ

Футбол

Криштиану Роналду. Фото AFP

После рекордной победы в Киеве Криштиану Роналду заговорил об уходе из "Реала"

Сегодня, 10:10

"Играть в Мадриде было прекрасно, в ближайшее время я дам ответ фанатам", - такие слова сказал Роналду после финала ЛЧ

Футбол

Ошибка Кариуса. Фото AFP

Ляпы вратаря и шедевры Бейла: обзор матча "Реал" - "Ливерпуль"

Сегодня, 09:14

Команды забили четыре гола в финале Лиги чемпионов

Происшествия

Фото: npu.gov.ua

Драки не получилось – 18 человек задержаны: как полиция в Киеве охраняла финал Лиги чемпионов

Сегодня, 08:54

Сразу после матча около пяти тысяч английских болельщиков отбыли в аэропорт "Борисполь"

Политика

Порошенко поздравил "Реал" с победой в Лиге чемпионов

Сегодня, 03:21

Президент отметил, что гордится Украиной, достойно принявшей матч "Реал" – "Ливерпуль"

Футбол

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Фото AFP

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп: Дорога из Киева будет не из приятных

Сегодня, 12:03

Наставник английского клуба прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов от "Реала"

Футбол

Роналду, Рамос и Зидан с семьями праздновали победу в Киеве: яркие кадры церемонии награждения

Сегодня, 03:07

Тренер и форвард испанского клуба установили рекорд на "Олимпийском"
Загрузка...