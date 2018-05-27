Фанат "Ливерпуля" опозорился, пытаясь выбежать на поле в финале Лиги чемпионов

Один из фанатов "Ливерпуля" пытался выбежать на поле во время финала Лиги чемпионов против "Реала", но у него это не получилось.

Эпизод произошел на 43 минуте встречи, когда мадридцы забили мяч, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда у игрока "Реала". Видимо, болельщик мерсисайцев еще не понял, что счет остался 0:0 и на эмоциях хотел выбежать на поле. Он бросился перелазить через ограждение, но не удержался и упал.

Напомним, что в финале "Реал" обыграл "Ливерпуль" – 3:1. Дублем отличился валлиец Гарет Бейл. Для мадридского клуба – это 13-й титул в истории. Зинедин Зидан стал первым тренером, который выиграл три Лиги чемпионов подряд. А Криштиану Роналду стал первым футболистом, кто пять раз побеждал в Лиге чемпионов. После игры португалец намекнул, что может летом перейти в другой клуб, но подробностей не стал раскрывать.

Кстати, президент УЕФА Александер Чеферин высоко оценил организацию финала Лиги чемпионов в Киеве. Чиновник заявил, что теперь Украина может принимать любое крупное спортивное соревнование.