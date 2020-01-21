Фанат "МЮ" разуверился в команду и готов пойти на кардинальные меры, после которых его возненавидит весь Манчестер

Уле-Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

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Поражение от "Ливерпуля" для "Юнайтед" стало седьмым в сезоне. Теперь отставание от первого места ужасающие 30 очков после 23 туров. Болельщики клуба моментально уже начали писать в Twitter #OleOut и начали еще активнее критиковать нынешнего рулевого "дьяволов".

Дальше всех пошел какой-то Джо, который после матча ворвался в радиоэфир популярного портала talkSPORT:

"Я отказываюсь от своего сезонного абонемента "Манчестер Юнайтед". Я больше не могу на это смотреть. Сульшер – настоящий мошенник. Он понятие не имеет, что делает. Я даже готов посещать домашние матчи "Ливерпуля". У нас даже нет игрока, уровень которого хотя бы приблизительно соответствовал ван Дейку", – заявил фанат.

Отметим, что благодаря победе над "МЮ" команда Юргена Клоппа набрала 64 очка в чемпионате Англии за 22 матча, установив исторический рекорд ТОП-5 лиг Европы.

Интересно, что после проигрыша "Ливерпулю" вратарь МЮ разбил свою шикарную машину за 200 000. Серхио Ромеро направлялся на тренировку на своем Lamborghini.

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