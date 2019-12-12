Фанат попытался сделать селфи с Роналду и дико взбесил португальца

Португальский игрок был очень чем-то разозлен

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов "Ювентус" на выезде одолел "Байер"

Читайте также: не Месси и не Роналду – Назван самый обсуждаемый футболист года в Twitter

После матча в неприятную ситуацию попал лидер итальянского клуба Криштиану Роналду. После матча игрок не смог в полной мере насладиться триумфом – к португальцу подбежал прорвавшийся на поле фанат и попытался сделать селфи с суперзвездой.

Реклама

Болельщик неудачно прихватил футболиста за шею, чем очень расстроил кумира – Криш в привычной манере возмущенно вскинул руку и покрутил указательным пальцем у виска.

Кстати, недавно появилась сенсационная новость: Криштиану Роналду тайно женился в Марокко. Один из лучших футболистов планеты вступил в брак, даже не сказав матери. Поговаривают, что мать футболиста против избранницы Криштиану Джорджины Родригес.

Как Криштиану Роналду проводил отпуск

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. Трансфер португальского форварда обошёлся черно-белым в 117 миллионов евро.

Смотрите, как Роналду забивает за "Ювентус"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама