Фанаты ЦСКА устроили беспорядки и "махач" в Будапеште: одних разогнали на лошадях, других – задержали

Полиция Будапешта задержала российских болельщиков перед матчем группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и местным "Ференцварошем", который тренирует украинский специалист Сергей Ребров. Ранее мы рассказывали, что Ребров унизил Москву: "Ференцварош" обыграл ЦСКА на выезде.
Фанаты армейского клуба стали организаторами беспорядков в столице Венгрии. Они начали бить стеклянную тару и задирать местных в метро Будапешта, чем привлекли внимание полиции. "7 ноября в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и "Ференцварош" в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка, – сообщило посольство России в Венгрии. – В результате некоторые российские граждане были задержаны венгерской полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России".
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Но это были еще цветочки. Одну из стадий метро в итоге пришлось закрыть, а столкновения фанатов продолжились уже на улицах города и возле стадиона. В итоге буйных болельщиков разгоняли конной полицией и собаками.
В российских СМИ появилась информация, что активные болельщики ЦСКА вместе с поклонниками ЦСКА из Софии, "Партизана" и дружественными группировками устроили "махач" с активными болельщиками "Ференецвароша", "Шленска" и их подкреплением в формате 150 на 150.
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