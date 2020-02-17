"Фанаты, пошли вы! Судья, ты – позорище!": форвард "Порту" добавил к средним пальцам кое-что еще

Малийский нападающий "Порту" Мусса Марега жестко прокомментировал события выездного матча против "Витории Гимарайнш", в котором Марега в разгар игры покинул поле из-за расистских оскорблений с трибун, показав болельщикам средние пальцы. "Порту" выиграл этот поединок 2:1, а Марега до своей скандальной замены успел забить мяч.

"Просто хочу сказать этим идиотам, которые приходят на стадион, чтобы издавать расистские крики: "Да пошли вы!" – написал у себя в Instagram Мусса Марега. – Еще хочу поблагодарить арбитра за то, что он не защитил меня, а наоборот показал желтую карточку, хотя я просто защищал свой цвет кожи. Надеюсь, я больше никогда не увижу тебя на футбольном поле! Ты позорище!"

Добавим, что когда Марега праздновал свой гол у трибун "Витории Гимарайнш", то бил себе по руке, как это в свое время делал камерунец Самуэль Это’О. Издалека жест можно было бы распознать как неприличный (когда сгибают руку в локте). В ответ в Марегу полетели кресла с трибун. Изначально игрок посмеялся, а одно из брошенных ведер водрузил себе на голову.

Интересно, что вместо того, чтобы поддержать Марегу и покинуть поле вместе с ним, как это сделали игроки "Альбасете", когда фаны "Райо Вальекано" оскорбляли Зозулю, одноклубники малийца по "Порту" препятствовали его уходу и уговаривали продолжить матч.

Смотрите сюжет о расистском скандале в украинском футболе

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