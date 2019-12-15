"Зозуля – нацист": фаны "Райо Вальекано" сорвали матч в Испании гнусными оскорблениями украинца

Команда Зозули не вышла на второй тайм поединка в Мадриде из-за потока оскорблений в адрес Романа

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Матч 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" в Мадриде был сорван из-за гнусного поведения фанатов хозяев в отношении украинского форварда гостей Романа Зозули. В конце первого тайма "левые" ультрас "Райо" начали скандировать "Зозуля – гр*****й нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды все же доиграли первый тайм, завершившийся со счетом 0:0.

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Возобновление второго тайма задержалось на 45 минут. В итоге, "Альбасете" отказалось выходить на поле. Офицер встречи отменил продолжение матча. Теперь испанским футбольным властям предстоит принять решение – доиграть этот матч второго испанского дивизиона в иной день, наказать клуб Зозули за отказ выходить на второй тайм либо присудить техническое поражение "Райо Вальекано" за поведение фанатов.

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Отметим, что в 2017 году Зозуля на правах аренды перешел из "Бетиса" в "Райо Вальекано", однако из-за конфликта с тамошними фанатами, обвинившими украинца в фашизме, Роман был вынужден покинуть клуб, не сыграв за него ни одного матча.

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