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Федерация футбола Англии устроила охоту на гусей, которые калом портили поля на базе сборных

19 апреля, 12:47

Андрей Фоменко

За два года на зеленых газонах перестреляли около 60 птиц

Забавный факт всплыл из истории базы сборных команд Англии по футболу. Оказывается, не так давно Федерация футбола Англии усиленно боролась с... гусями, которые оставляли большое количество экскрементов на полях и прилегающих территориях. По-хорошему решить проблему не удалось. К слову, читайте о том, что бывший игрок сборной Англии свалился с лошади, когда пытался освоить новый вид спорта.

Федерация даже выпустила официальное заявление, в котором говорится, что птицы регулярно испражнялись на полях, а их экскременты повышали риск того, что люди поскользнутся и упадут. Также увеличивалась вероятность распространения паразитов. Функционеры и исполнители их приказов попытались бороться с гусями гуманными способами: устанавливали пугала, запрещали их кормить, закрывали доступ к водоемам, но это не помогало. В итоге пришлось прибегнуть к отстрелу птиц. Сообщается, что в 2018-2019 годах убили около 60 гусей для "обеспечения безопасности", сообщает британское издание The Sun. При этом чиновники сообщили, что все происходило законным путем, поскольку организация получила необходимое разрешение.

Читайте о том, что от коронавирусной инфекции умер знаменитый футболист сборной Англии.

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