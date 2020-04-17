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От коронавирусной инфекции умер знаменитый футболист сборной Англии

17 апреля, 20:55

Вадим Авдасев

Норман Хантер большую часть карьеры игрока провел в "Лидс Юнайтед"

Сегодня еще одной жертвой коронавируса в Великобритании стал чемпион мира в составе сборной Англии Норман Хантер. Футболист умер в возрасте 76 лет. Читайте: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

Бывший защитник ушел в мир иной в городе, где провел лучшие годы своей карьеры – в Лидсе. За местную команду он играл с 1962 по 1976 гг., выигрывал с ней чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, Кубок английской лиги, Кубок ярмарок – предшественник Кубка УЕФА. Со сборной Англии стал чемпионом мира 1966 года, бронзовым призером чемпионата Европы 1968-го, проведя в рядах "львов" 28 матчей и забив два мяча.

Официальный сайт "Лидса" по поводу смерти экс-футболиста написал:

"Он оставил огромную пропасть в семье "Лидса", его наследие никогда не будет забыто, и наши мысли с семьей и друзьями Нормана в это сложное время".

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В 1990-е годы Хантер работал ведущим на радиостанции, а в 2004 году выпустил автобиографическую книгу. С 1968 года был женат, имел сына и дочь.

Читайте, как фанаты "Манчестер Юнайтед" и "Лидса" устроили массовое побоище на трибунах.

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