Феерическую игру украинского вратаря оценили по достоинству: Лунин в сборной тура в Испании
20-летний голкипер стал героем встречи против "Атлетико"
Украинский нападающий испанского "Леганеса" Андрей Лунин вошел в символическую сборную 27-го тура чемпионата Испании по версии авторитетного издания Marca. В отчетном туре команда украинца проиграла, но 20-летний украинский голкипер отметился надежной игрой, а также отразил пенальти.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Лунин ("Леганес") – Хайме Коста ("Вильярреал"), Хименес ("Атлетико"), Пике ("Барселона"), Хорди Альба ("Барселона") – Гранеро ("Эспаньол"), Ферран ("Валенсия"), Инуи ("Алавес"), Рауль Гарсия ("Атлетик") - Мата "Хетафе", Бен Йеддер ("Севилья").
Напомним, украинский кипер "Леганеса" Андрей Лунин отбил пенальти в исполнении Сауля (хотя тот тут же добил мяч в сетку) и был признан лучшим футболистом в составе "огурцов" авторитетным порталом Whoscored.
Подвиг украинца оценили его одноклубники. "Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти. Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь.
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