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Феерическую игру украинского вратаря оценили по достоинству: Лунин в сборной тура в Испании

Сегодня, 17:02

20-летний голкипер стал героем встречи против "Атлетико"

Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: Twitter
Феерическую игру украинского вратаря оценили по достоинству: Лунин в сборной тура в Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/653/3fc/5c86533fc0e43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/653/3fc/5c86533fc0e43.jpg Футбол 20-летний голкипер стал героем встречи против "Атлетико"

Украинский нападающий испанского "Леганеса" Андрей Лунин вошел в символическую сборную 27-го тура чемпионата Испании по версии авторитетного издания Marca. В отчетном туре команда украинца проиграла, но 20-летний украинский голкипер отметился надежной игрой, а также отразил пенальти.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Лунин ("Леганес") – Хайме Коста ("Вильярреал"), Хименес ("Атлетико"), Пике ("Барселона"), Хорди Альба ("Барселона") – Гранеро ("Эспаньол"), Ферран ("Валенсия"), Инуи ("Алавес"), Рауль Гарсия ("Атлетик") -  Мата "Хетафе", Бен Йеддер ("Севилья").

Напомним, украинский кипер "Леганеса" Андрей Лунин отбил пенальти в исполнении Сауля (хотя тот тут же добил мяч в сетку) и был признан лучшим футболистом в составе "огурцов" авторитетным порталом Whoscored.

Подвиг украинца оценили его одноклубники. "Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти. Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь.

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Тег чемпионат Испании, Леганес, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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