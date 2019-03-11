Феерическую игру украинского вратаря оценили по достоинству: Лунин в сборной тура в Испании

20-летний голкипер стал героем встречи против "Атлетико"

Андрей Лунин. Фото: Twitter

Феерическую игру украинского вратаря оценили по достоинству: Лунин в сборной тура в Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/653/3fc/5c86533fc0e43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/653/3fc/5c86533fc0e43.jpg 2019-03-11T17:02:00+02:00 Футбол 20-летний голкипер стал героем встречи против "Атлетико"

Украинский нападающий испанского "Леганеса" Андрей Лунин вошел в символическую сборную 27-го тура чемпионата Испании по версии авторитетного издания Marca. В отчетном туре команда украинца проиграла, но 20-летний украинский голкипер отметился надежной игрой, а также отразил пенальти.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Лунин ("Леганес") – Хайме Коста ("Вильярреал"), Хименес ("Атлетико"), Пике ("Барселона"), Хорди Альба ("Барселона") – Гранеро ("Эспаньол"), Ферран ("Валенсия"), Инуи ("Алавес"), Рауль Гарсия ("Атлетик") - Мата "Хетафе", Бен Йеддер ("Севилья").

Напомним, украинский кипер "Леганеса" Андрей Лунин отбил пенальти в исполнении Сауля (хотя тот тут же добил мяч в сетку) и был признан лучшим футболистом в составе "огурцов" авторитетным порталом Whoscored.

Подвиг украинца оценили его одноклубники. "Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти. Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь.

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