Феноменальный гол Роналду: португалец забил с высоты 2,56 метра

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Сампдорию" со счетом 2:1. Победный гол в составе туринцев на свой счет записал Криштиану Роналду. Португалец отличился ударом головой после невероятного прыжка. Специалисты подсчитали, что в момент удара Роналду подпрыгнул на 71 сантиметр! В этот момент его голова находилась на высоте 2,56 метра над полем.

"Я выпрыгнул на 71 см? Не знал этого. Доволен результатом, это был сложный матч. "Сампдория" играла очень хорошо. Все игроки "Ювентуса" показали правильное отношение к делу. Гол получился хорошим, я рад, что смог помочь команде добыть три очка", – скромно прокомментировал свой очередной шедевр Роналду в интервью Football Italia.

"Весь месяц у меня были проблемы с коленом. Сейчас все в прошлом, я хорошо себя чувствую физически. Я всего лишь хочу помогать "Ювентусу" побеждать и завоевывать титулы", – добавил португалец.

Напомним, что в этом же матче Джанлуиджи Буффон повторил достижение Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате Италии. Следующий поединок сделает вратаря "Ювентуса" абсолютным рекордсменом Серии А.

Обзор матча "Сампдория" – "Ювентус" – 1:2

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