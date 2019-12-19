Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,41
26,02

Феноменальный гол Роналду: португалец забил с высоты 2,56 метра

19 декабря, 08:24

Лидер "Ювентуса" отметился красивым голом в матче чемпионата Италии

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Сампдорию" со счетом 2:1. Победный гол в составе туринцев на свой счет записал Криштиану Роналду. Португалец отличился ударом головой после невероятного прыжка. Специалисты подсчитали, что в момент удара Роналду подпрыгнул на 71 сантиметр! В этот момент его голова находилась на высоте 2,56 метра над полем.

"Я выпрыгнул на 71 см? Не знал этого. Доволен результатом, это был сложный матч. "Сампдория" играла очень хорошо. Все игроки "Ювентуса" показали правильное отношение к делу. Гол получился хорошим, я рад, что смог помочь команде добыть три очка", – скромно прокомментировал свой очередной шедевр Роналду в интервью Football Italia.

"Весь месяц у меня были проблемы с коленом. Сейчас все в прошлом, я хорошо себя чувствую физически. Я всего лишь хочу помогать "Ювентусу" побеждать и завоевывать титулы", – добавил португалец.

Напомним, что в этом же матче Джанлуиджи Буффон повторил достижение Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате Италии. Следующий поединок сделает вратаря "Ювентуса" абсолютным рекордсменом Серии А.

Обзор матча "Сампдория" – "Ювентус" – 1:2

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео голов чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Сампдория

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...