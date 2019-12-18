17-й тур чемпионата Италии: расписание, прогнозы, результаты, турнирная таблица

КриРо помог "Юве" победить "Сампдорию" / Фото: Reuters

Последний в этом году тур итальянской серии А проходит в течение пяти дней: со среды по воскресенье. Связано это с тем, что на воскресенье, 22 декабря, назначен матч за Суперкубок Италии между "Ювентусом" и "Лацио". У лидеров чемпионата Италии стоит задача добыть очки в дуэлях с менее классными соперниками. Вспомним, чем завершился в минувший уик-энд 16-й тур чемпионата Италии.

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Чемпионат Италии, 17-й тур

Среда, 18 декабря

20:00 "Сампдория" – "Ювентус" - 1:2 (ТВ: "Футбол 1", 23:25)

Букмекеры: 7.00 – 4.30 – 1.50

21:45 "Брешия" – "Сассуоло"(перенесенный матч 7-го тура)

Букмекеры: 2.50 – 3.60 – 2.80

Пятница, 20 декабря

21:45 "Фиорентина" – "Рома", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.90 – 3.50 – 2.45

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Суббота, 21 декабря

16:00 "Удинезе" – "Кальяри"

Букмекеры: 2.60 – 3.40 – 2.80

19:00 "Интер" – "Дженоа", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.35 – 4.80 – 9.70

21:45 "Торино" – "СПАЛ"

Букмекеры: 1.70 – 3.65 – 5.00

Воскресенье, 22 декабря

13:30 "Аталанта" – "Милан", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.60 – 3.40 – 2.80

16:00 "Лечче" – "Болонья", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3.15 – 3.70 – 2.15

16:00 "Парма" – "Брешия"

Букмекеры: 2.10 – 3.40 – 3.55

21:45 "Сассуоло" – "Наполи", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 4.70 – 4.30 – 1.65

Турнирная таблица итальянской Серии А

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 17 13 3 1 31-17 42 2 ИНТЕР 16 12 3 1 32-14 39 3 ЛАЦИО 16 11 3 2 38-16 36 4 РОМА 16 9 5 2 29-16 32 5 КАЛЬЯРИ 16 8 5 3 32-21 29 6 АТАЛАНТА 16 8 4 4 38-25 28 7 ПАРМА 16 7 3 6 23-19 24 8 НАПОЛИ 16 5 6 5 25-21 21 9 ТОРИНО 16 6 3 7 21-24 21 10 МИЛАН 16 6 3 7 16-19 21 11 БОЛОНЬЯ 16 5 4 7 24-27 19 12 ВЕРОНА 16 5 4 7 17-20 19 13 ФИОРЕНТИНА 16 4 5 7 20-24 17 14 САССУОЛО 15 4 4 7 26-27 16 15 ЛЕЧЧЕ 16 3 6 7 20-32 15 16 САМПДОРИЯ 17 4 3 10 14-27 15 17 УДИНЕЗЕ 16 4 3 9 11-27 15 18 БРЕШИА 15 4 1 10 14-26 13 19 ДЖЕНОА 16 2 5 9 17-31 11 20 СПАЛ 16 2 3 11 10-25 9

Смотрите обзор первого матча тура, в котором Роналду принес победу "Юве" над "Сампой"

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