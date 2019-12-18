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17-й тур чемпионата Италии: расписание, прогнозы, результаты, турнирная таблица

18 декабря, 23:16

В первом матче тура Роналду принес победу "Ювентусу" в Генуе

КриРо помог "Юве" победить "Сампдорию"

КриРо помог "Юве" победить "Сампдорию" / Фото: Reuters

Последний в этом году тур итальянской серии А проходит в течение пяти дней: со среды по воскресенье. Связано это с тем, что на воскресенье, 22 декабря, назначен матч за Суперкубок Италии между "Ювентусом" и "Лацио". У лидеров чемпионата Италии стоит задача добыть очки в дуэлях с менее классными соперниками. Вспомним, чем завершился в минувший уик-энд 16-й тур чемпионата Италии.

Читайте также: Расписание, прогноз и результаты 16-го тура чемпионата Германии

Чемпионат Италии, 17-й тур

Среда, 18 декабря

20:00 "Сампдория" – "Ювентус" - 1:2 (ТВ: "Футбол 1", 23:25)
Букмекеры: 7.00 – 4.30 – 1.50
21:45 "Брешия" – "Сассуоло"(перенесенный матч 7-го тура)
Букмекеры: 2.50 – 3.60 – 2.80

Пятница, 20 декабря

21:45 "Фиорентина" – "Рома", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.90 – 3.50 – 2.45

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Суббота, 21 декабря

16:00 "Удинезе" – "Кальяри"
Букмекеры: 2.60 – 3.40 – 2.80

19:00 "Интер" – "Дженоа", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.35 – 4.80 – 9.70

21:45 "Торино" – "СПАЛ"
Букмекеры: 1.70 – 3.65 – 5.00

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Воскресенье, 22 декабря

13:30 "Аталанта" – "Милан", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.60 – 3.40 – 2.80

16:00 "Лечче" – "Болонья", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3.15 – 3.70 – 2.15

16:00 "Парма" – "Брешия"
Букмекеры: 2.10 – 3.40 – 3.55

21:45 "Сассуоло" – "Наполи", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 4.70 – 4.30 – 1.65

Турнирная таблица итальянской Серии А

МКлубИВНПМячиОчки
1ЮВЕНТУС17133131-1742
2ИНТЕР16123132-1439
3ЛАЦИО16113238-1636
4РОМА1695229-1632
5КАЛЬЯРИ1685332-2129
6АТАЛАНТА1684438-2528
7ПАРМА1673623-1924
8НАПОЛИ1656525-2121
9ТОРИНО1663721-2421
10МИЛАН1663716-1921
11БОЛОНЬЯ1654724-2719
12ВЕРОНА1654717-2019
13ФИОРЕНТИНА1645720-2417
14САССУОЛО1544726-2716
15ЛЕЧЧЕ1636720-3215
16САМПДОРИЯ17431014-2715
17УДИНЕЗЕ1643911-2715
18БРЕШИА15411014-2613
19ДЖЕНОА1625917-3111
20СПАЛ16231110-259

Смотрите обзор первого матча тура, в котором Роналду принес победу "Юве" над "Сампой"

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