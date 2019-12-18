17-й тур чемпионата Италии: расписание, прогнозы, результаты, турнирная таблица

Последний в этом году тур итальянской серии А проходит в течение пяти дней: со среды по воскресенье. Связано это с тем, что на воскресенье, 22 декабря, назначен матч за Суперкубок Италии между "Ювентусом" и "Лацио". У лидеров чемпионата Италии стоит задача добыть очки в дуэлях с менее классными соперниками. Вспомним, чем завершился в минувший уик-энд 16-й тур чемпионата Италии.
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Чемпионат Италии, 17-й тур
Среда, 18 декабря
20:00 "Сампдория" – "Ювентус" - 1:2 (ТВ: "Футбол 1", 23:25)
Букмекеры: 7.00 – 4.30 – 1.50
21:45 "Брешия" – "Сассуоло"(перенесенный матч 7-го тура)
Букмекеры: 2.50 – 3.60 – 2.80
Пятница, 20 декабря
21:45 "Фиорентина" – "Рома", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.90 – 3.50 – 2.45
Суббота, 21 декабря
16:00 "Удинезе" – "Кальяри"
Букмекеры: 2.60 – 3.40 – 2.80
19:00 "Интер" – "Дженоа", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.35 – 4.80 – 9.70
21:45 "Торино" – "СПАЛ"
Букмекеры: 1.70 – 3.65 – 5.00
Воскресенье, 22 декабря
13:30 "Аталанта" – "Милан", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.60 – 3.40 – 2.80
16:00 "Лечче" – "Болонья", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3.15 – 3.70 – 2.15
16:00 "Парма" – "Брешия"
Букмекеры: 2.10 – 3.40 – 3.55
21:45 "Сассуоло" – "Наполи", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 4.70 – 4.30 – 1.65
Турнирная таблица итальянской Серии А
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|17
|13
|3
|1
|31-17
|42
|2
|ИНТЕР
|16
|12
|3
|1
|32-14
|39
|3
|ЛАЦИО
|16
|11
|3
|2
|38-16
|36
|4
|РОМА
|16
|9
|5
|2
|29-16
|32
|5
|КАЛЬЯРИ
|16
|8
|5
|3
|32-21
|29
|6
|АТАЛАНТА
|16
|8
|4
|4
|38-25
|28
|7
|ПАРМА
|16
|7
|3
|6
|23-19
|24
|8
|НАПОЛИ
|16
|5
|6
|5
|25-21
|21
|9
|ТОРИНО
|16
|6
|3
|7
|21-24
|21
|10
|МИЛАН
|16
|6
|3
|7
|16-19
|21
|11
|БОЛОНЬЯ
|16
|5
|4
|7
|24-27
|19
|12
|ВЕРОНА
|16
|5
|4
|7
|17-20
|19
|13
|ФИОРЕНТИНА
|16
|4
|5
|7
|20-24
|17
|14
|САССУОЛО
|15
|4
|4
|7
|26-27
|16
|15
|ЛЕЧЧЕ
|16
|3
|6
|7
|20-32
|15
|16
|САМПДОРИЯ
|17
|4
|3
|10
|14-27
|15
|17
|УДИНЕЗЕ
|16
|4
|3
|9
|11-27
|15
|18
|БРЕШИА
|15
|4
|1
|10
|14-26
|13
|19
|ДЖЕНОА
|16
|2
|5
|9
|17-31
|11
|20
|СПАЛ
|16
|2
|3
|11
|10-25
|9
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