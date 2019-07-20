"Феррари" против "Фиатов": невероятный Ибрагимович оформил хет-трик в дерби Лос-Анджелеса

Шведский форвард продолжает клепать голы в MLS

"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS) со счетом 3:2. Форвард хозяев Златан Ибрагимович оформил хет-трик. Теперь у 37-летнего шведа 16 забитых мячей в 17 встречах этого сезона. Ибрагимович оформил 10-й хет-трик в карьере на клубном уровне. Также он дважды забивал по 3 гола в одной встрече за сборную Швеции.

Интересно, что накануне Златан в своей манере оценил уровень заокеанской лиги, поставив себя на голову выше всех местных игроков, а в отчетной игре это доказал.

"Давайте честно. MLS не соответствует европейскому уровню. Раньше я играл с футболистами своего уровня или близкими к нему и это делало игру конкурентной. Здесь же я как "Феррари" среди "Фиатов". Тем не менее, произойти может что угодно", – признался Златан в эфире ESPN.

"Лос-Анджелес Гэлакси" – "Лос-Анджелес" – 3:2 (1:1)

Голы: Вела (4, пен, 90+7) – Ибрагимович (8, 56, 70)

Как сообщалось ранее, 37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру в лиге американского и канадского футбола, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон. Ранее самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS был форвард "Торонто" Себастьян Джовинко - 7,1 миллиона долларов.

Напомним, на днях Ибрагимович забил два гола в футболке с ошибкой в написании своей фамилии. Производитель экипировки перепутал местами две буквы в фамилии знаменитого футболиста. Получилось "IRBAHIMOVIC" вместо "IBRAHIMOVIC".

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