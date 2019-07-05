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Златан Ибрагимович забил два гола в футболке с ошибкой в написании своей фамилии

5 июля, 13:58

Производитель экипировки перепутал местами две буквы в фамилии знаменитого футболиста

Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович. Фото: Getty Images

Производители формы "Лос-Анджелес Гэлакси" допустили ошибку в написании фамилии лидера атак команды Златана Ибрагимовича. 37-летний швед в последнем матче регулярного чемпионата лиги американского и канадского футбола MLS против "Торонто" (2:0) вышел на второй тайм в футболке с фамилией "IRBAHIMOVIC" вместо "IBRAHIMOVIC". При этом в первом тайме футболист играл в футболке с правильным написанием фамилии.

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Ошибочное написание фамилии никак не сказалось на игре Ибрагимовича, а даже наоборот: он забил оба мяча, прервав двухматчевую безголевую серию, именно во втором тайме.

Златан Ибрагимович защищает цвета "Гэлакси" с 2018 года. В прошлом сезоне он забил 22 мяча, став вторым бомбардиром лиги, в этом с 13 голами также идет на втором месте.

Лучшие голы в исполнении Златана Ибрагимовича:

Ранее стало известно, что 37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон.

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Тег футболист, Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, MLS

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Сегодня|Спорт

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