Феррейра извинился перед боллбоем, которого толкнул в матче Лиги чемпионов

Нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра принес извинения после инцидента в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы (1:0). Во втором тайме аргентинский футболист толкнул мальчика, подающего мячи, и тот упал за рекламный щит. После этого на поле случилась небольшая потасовка игроков двух клубов, а арбитр выписал Феррейре желтую карточку.

За мальчиком, к слову, приехал медицинский электромобиль, но после консилиума грузить его не стали, а увели в подрибунку на своих. После этого эпизода, когда мяч оказывался у "горняков", свист фаны "Ромы" включали зашкаливающий.

В среду стало известно, что форвард "горняков" Факкундо Феррейра принес официальные извинения боллбою по имени Маттео Канчелльери. Футболист украинского клуба выразил надежду, что парень не пострадал в инциденте, отметил, что в его эмоциональном поступке не было злых намерений и извинился перед Маттео, его семьей и "Ромой", за юношескую команду которой (U-16) выступает Маттео.

Официальное письмо от ФК "Шахтер" с извинениями от Феррейры было направлено сегодня в адрес "Ромы".