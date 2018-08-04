"Фейеноорд" выиграл Суперкубок Голландии
Судьба победителя была решена в серии пенальти
Сегодня определился обладатель Суперкубка Голландии. В поединке за трофей сошлись "Фейеноорд" и ПСВ. Основное и дополнительное время команды завершили без забитых мячей. А в серии послематчевых пенальти победил "Фейеноорд" – 6:5.
Интересно, "Фейеноорд" второй год подряд выигрывает Суперкубок Голландии. А всего на счету команды четыре трофея и еще шесть поражений в финалах. Больше всего побед в национальном Суперкубке у ПСВ – 11 плюс 5 поражений. За ним "Аякс" – 8 трофеев и 8 поражений.
That moment... #psvfey pic.twitter.com/iBFrOlhB84— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 4 августа 2018 г.
Кстати, сегодня был разыгран и Суперкубок Франции. В битве за трофей сошлись "Пари Сен-Жермен" и "Монако". Парижане разгромили монегасков со счетом – 4:0, дубль на счету Анхеля Ди Марии.
Напомним, что в Украине 21 июля прошел матч за Суперкубок. В Одессе "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" – 1:0 и в седьмой раз забрало трофей.
Ранее мы писали, что московский ЦСКА в седьмой раз в своей истории выиграл Суперкубок России. Армейцы минимально обыграли московский "Локомотив" – 1:0.
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