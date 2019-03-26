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ФФУ: Процедура натурализации Мораеса соблюдена и все сроки выдержаны

Сегодня, 15:56

У ФФУ нет нет сомнений в постоянном 5-летнем проживании на территории Украины Жуниора Мораеса

Жуниор Мораес
Жуниор Мораес. Фото: AFP
ФФУ: Процедура натурализации Мораеса соблюдена и все сроки выдержаны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2f/2aa/5c9a2f2aa5e18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2f/2aa/5c9a2f2aa5e18.jpg Футбол У ФФУ нет нет сомнений в постоянном 5-летнем проживании на территории Украины Жуниора Мораеса

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий прокомментировал ситуацию с получением бразильцем Жуниором Мораесом гражданства Украины. Напомним, ранее появилась информация о том, что "сине-желтые" могут получить техническое поражение в матчах отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга за нарушения правил натурализации Мораеса.

"У нас есть абсолютно четкое убеждение, что процедура соблюдена и все сроки выдержаны. Согласно украинскому законодательству, он постоянно проживал на территории Украины в течение 5 лет.

Есть Закон о гражданстве, который требует 180 дней в году находиться на территории Украины, и Налоговый кодекс, который требует 183 дней для определения резидентства. Если мы берем даже больший срок, 183 дней, то норма соблюдена. Он в аренде был не более 4 месяцев (в 2017 году в китайском Тяньцзинь Цюаньцзянь, когда был игроком "Динамо" – прим.). То есть все сроки соблюдены.

Позиция Федерации заключается в том, что у нас нет сомнений, что получение гражданства Украины Мораесом прошло в соответствии с действующим украинским законодательством, и нет сомнений в его постоянном 5-летнем проживании на территории Украины", – подчеркнул Записоцкий.

Ранее юристы заявили, что Украина не нарушала законы при натурализации Жуниора Мораеса и объяснили нормы законодательства.

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Тег Сборная Украины, ФФУ, Евро-2020, Жуниор Мораес

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Футбол 24

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