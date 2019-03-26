ФФУ: Процедура натурализации Мораеса соблюдена и все сроки выдержаны
У ФФУ нет нет сомнений в постоянном 5-летнем проживании на территории Украины Жуниора Мораеса
Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий прокомментировал ситуацию с получением бразильцем Жуниором Мораесом гражданства Украины. Напомним, ранее появилась информация о том, что "сине-желтые" могут получить техническое поражение в матчах отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга за нарушения правил натурализации Мораеса.
"У нас есть абсолютно четкое убеждение, что процедура соблюдена и все сроки выдержаны. Согласно украинскому законодательству, он постоянно проживал на территории Украины в течение 5 лет.
Есть Закон о гражданстве, который требует 180 дней в году находиться на территории Украины, и Налоговый кодекс, который требует 183 дней для определения резидентства. Если мы берем даже больший срок, 183 дней, то норма соблюдена. Он в аренде был не более 4 месяцев (в 2017 году в китайском Тяньцзинь Цюаньцзянь, когда был игроком "Динамо" – прим.). То есть все сроки соблюдены.
Позиция Федерации заключается в том, что у нас нет сомнений, что получение гражданства Украины Мораесом прошло в соответствии с действующим украинским законодательством, и нет сомнений в его постоянном 5-летнем проживании на территории Украины", – подчеркнул Записоцкий.
Ранее юристы заявили, что Украина не нарушала законы при натурализации Жуниора Мораеса и объяснили нормы законодательства.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ФФУ: Процедура натурализации Мораеса соблюдена и все сроки выдержаны". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-игрок сборной Украины предложил натурализовать игрока из Люксембурга, забившего в свои ворота
Левченко считает матч Украины против Люксембурга провальным, но украинцам повезло
Португальцы требуют для Украины техническое поражение: они нашли нарушение в натурализации Мораеса
Если нарушения подтвердятся, Украине грозит поражение не только в матче с Португалией, но и с Люксембургом
Наставник сборной Люксембурга: "Обидно, что мы пропустили этот гол в конце матча"
Люк Хольц похвалил свою команду за матч против Украины и считает, что рокового нарушения в конце матча не было
Англия учинила волевой разгром Черногории в отборе на Евро-2020
Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года