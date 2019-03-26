Украина не нарушала законы при натурализации Мораеса: объяснение юриста

Скандал вокруг натурализации бразильского форварда подняли португальские СМИ

Жуниор Мораес. Фото: ФФУ

Украина не нарушала законы при натурализации Мораеса: объяснение юриста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9fa/46e/5c99fa46e4f23.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9fa/46e/5c99fa46e4f23.png 2019-03-26T12:08:00+02:00 Футбол Скандал вокруг натурализации бразильского форварда подняли португальские СМИ

Португальские СМИ в лице издания Mais Futebol заявили о нарушении правил натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса, поэтому украинской команде нужно засчитать технические поражения в стартовых матчах отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, в которых успел принять участие новоиспеченный украинец.

В подтверждение своих обвинений они приводили статью 7 статута ФИФА, в которой говорится, что футболист должен жить непрерывно по крайней мере 5 лет после достижения 18-летия на территории страны, в которой он получил новое гражданство. А Мораес в 2017 году полгода выступал в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Спортивные юристы развеяли все подозрения португальцев заявив, что никакого нарушения нет. По их словам, при определении прожитых лет ФИФА полагается на нормы местного законодательства Украины. А в нашей стране действуют следующие правила:

в Украине беспрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня в году;

спортсмены в Украине получают гражданство по особой процедуре, в которой неважно, сколько дней прожито в году;

количество лет, беспрерывно прожитых в стране, важно только для получения "футбольного гражданства ФИФА";

при определении количества лет, беспрерывно прожитых в стране, для гражданства ФИФА включаются нормы местного законодательства;

когда Мораес выступал в Китае в аренде, он суммарно провел в том году более 183-х дней на территории Украины, а значит нарушения не было;

Напомним, что вчера сборная Украины на последних минутках вырвала победу у Люксембурга – 2:1. Решающий гол в свои ворота забил Жерсон Родригес – после подачи со штрафного он пробил головой в угол собственных ворот.

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Источники: Сегодня|Спорт , betnews365 Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.