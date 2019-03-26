Португальцы требуют для Украины техническое поражение: они нашли нарушение в натурализации Мораеса

Если нарушения подтвердятся, Украине грозит поражение не только в матче с Португалией, но и с Люксембургом

Жуниор Мораес. Фото: ФФУ

Португальцы требуют для Украины техническое поражение: они нашли нарушение в натурализации Мораеса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9f0/622/5c99f06225c79.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9f0/622/5c99f06225c79.png 2019-03-26T11:27:00+02:00 Футбол Если нарушения подтвердятся, Украине грозит поражение не только в матче с Португалией, но и с Люксембургом

Португальское издание Mais Futebol нашло якобы нарушение в натурализации бразильского нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса. В издании считают, что украинская сторона нарушила правила, согласно которому, по уставу ФИФА, игрок должен прожить в стране пять лет на постоянной основе прежде чем получить гражданство. Сообщается, что 31-летний Мораес хоть и прожил в Украине более пяти лет, но в период с февраля по июнь 2017 года находился в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь", тем самым находясь за пределами страны.

Португальская сторона намерена подать жалобу в соответствующую инстанцию для разбирательств. Напомним, что Мораес, который получил украинский паспорт 18 марта после указа президента Украины Петра Порошенко, уже принял участие в поединках отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Напомним, что в прошлую пятницу Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией на выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Таким образом, сборной Украины грозят технические поражения в этих матчах, если нарушение таки подтвердится. В ноябре 2016 года была подобная ситуация в сборной Боливии, которая была наказана двумя техническими поражениями из-за неправильной натурализации Нельсона Кабреры.

Напомним, что вчера сборная Украины на последних минутках вырвала победу у Люксембурга – 2:1. Решающий гол в свои ворота забил Жерсон Родригес – после подачи со штрафного он пробил головой в угол собственных ворот.

Добавим, что Жуниор Мораес переехал в Украину летом 2012 года. Три года он защищал цвета донецкого "Металлурга", после чего в 2015-м перебрался в киевское "Динамо". Зимой 2017 года он отправился в полугодичную аренду в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а с прошлого лета выступает за донецкий "Шахтер".

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