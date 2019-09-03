Фиаско на фартовой арене: сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории

Во Львове наши футболистки были разгромлены сильнейшей командой Европы - Германией

Украинки не устояли против немок / Фото: Getty Images

Вторник, 3 сентября, войдет в историю украинского футбола со знаком минус. Сегодня на "Арене Львов", считающейся фартовой, женская сборная Украины тем не менее потерпела самое крупное поражение в своей истории. В стартовом матче отбора Евро-2021 наши футболистки проиграли Германии со счетом 0:8. Притом что игрок немецкой команды Попп еще и не реализовала пенальти в ворота украинок.

Украина – Германия – 0:8 (0:3)

Голы: Дебриц (5, 80, 88), Магулл (28), Раух (32), Обердорф (54), Хут (85), Майер (90+2)

Команды проводили седьмой очный матч. В предыдущих шести Украина только раз сыграла вничью (в отборе на ЧМ-1999), а пять раз уступила. Общая разница забитых и пропущенных мячей – 32:3 в пользу Германии.

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Отметим, что Германия является сильнейшей сборной Европы. А в мировом рейтинге ФИФА среди женских футбольных команд занимает второе место вслед за американками. Украина в этом списке – на 24-м месте.

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Помимо Украины и Германии, в отборочной группе I также выступают Ирландия, Греция и Черногория. В финальную стадию Евро напрямую выйдут 9 победителей групп и три лучшие команды, занявшие вторые места. Еще шесть вторых команд разыграют три путевки в плей-офф. Хозяйка чемпионата Европы-2021 Англия квалифицировалась на турнир автоматически.

Следующий матч украинки проведут снова с немками, но уже на их поле, 5 октября.

Тем временем мужская сборная Украины по футболу продолжает подготовку к матчу отбора Евро-2020 с Литвой, который состоится в Вильнюсе 7 сентября. Как сообщалось ранее, команда Шевченко несет потери: травму получил Денис Бойко. Вместо него на позицию вратаря из "Александрии" вызван Юрий Панькив.

Также мы писали, что Караваев предрекает сложный матч Украины с Литвой. "Искусственное поле, соперник серьезный, любит закрываться на своей половине поля, так что будем искать ходы, чтобы вскрывать оборону"", – заявил динамовец.

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