ФИФА хочет забрать к себе легендарного наставника "Арсенала"

Венгер может получить должность в организации

Арсен Венгер / Фото: Getty Images

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер получит должность в структуре Международной федераации футбола (ФИФА). Ранее мы писали, что легенда "Арсенала" познакомился с дикими гориллами.

Тем не менее, французский специалист хотел бы вернуться к тренерской деятельности. Наставник готов рассматривать предложения из любой лиги, но ему важна надежность и перспективность проекта.

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Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трехкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо "канониров", Арсен Венгер тренировал французские "Монако" и "Нанси", а также японский клуб "Нагоя Грампус".

Как сообщалось ранее, экс-футболист "Шахтера" Генрих Мхитарян обвенчался в Италии. Церемония бракосочетания полузащитника и дочери армянского бизнесмена Микаэла Варданяна – Бетти - прошла в армянской церкви на острове Святого Лазаря, недалеко от Венеции.

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