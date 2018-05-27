Зидан – первый тренер, выигравший три Лиги чемпионов подряд

Наставник "Реала" Зинедин Зидан стал первым тренером в истории, выигравшим три Лиги чемпионов подряд. Все три победы были одержаны со "сливочными" – в 2016, 2017 и 2018 годах.

Французский специалист возглавил "Королевский клуб" в 2016 году. Ранее он выигрывал с мадридцами Лигу чемпионов как футболист.

В решающем матче Лиги чемпионов сезона-2017/18 "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом – 3:1 (Бензема, 51, Бейл, 64, 83 – Мане, 55).

"Реал" является рекордсменом по победам в главном европейском турнире. В активе клуба из столицы Испании 13 трофеев. Второе место с семью победами занимает "Милан".

Напомним, что "Ливерпуль" побеждал в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) пять раз – в 1997, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. "Реал" побеждал теперь уже 13 раз – в 1956, 1957, 1658, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Побед мадридцам принес дубль Бейла, а также не уверенная игра голкипера мерсисайдцев Кариуса, совершившего две нелепые ошибки. Обзор матча "Реал" – "Ливерпуль".