ФИФА против проведения матчей чемпионата Испании в США

Международная федерация футбола (ФИФА) и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступили против проведения матчей Ла Лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании, в США.

Ранее сообщалось, что матч 21-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной" пройдет в Майами. Если матч состоится в США, то это будет первым случаем, когда игра чемпионата Испании пройдет за пределами страны. Президенты обоих клубов и Ла Лига подали запрос в RFEF на разрешение организации встречи в США.

В среду прошла встреча президента RFEF Луиса Рубиалеса, главы ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Все они выступили против данной инициативы. RFEF считает, что данный шаг сделан не в интересах болельщиков и игроков и навредит лиге. По мнению ФИФА, проведение матчей в США ставит бизнес выше футбола. Испанское правительство также против организации игры в Майами, так как это пойдет на пользу движению за независимость Каталонии.

Ранее в августе руководство Ла Лиги объявило о заключении сотрудничества с медиагруппой Relevent, согласно которому в течение следующих 15 лет по меньшей мере один матч Ла Лиги в сезоне должен быть сыгран в США. Ла Лига подписала данное соглашение без консультаций с профсоюзом игроков и клубами. Свое недовольство этим решением выразили капитаны всех 20 команд лиги, которые в августе на внеочередном собрании пригрозили руководству лиги забастовкой. В понедельник появилась информация, что состоялась встреча президента Ла Лиги Хавьера Тебаса и главы профсоюза игроков лиги Давида Агансо, в ходе которой сторонам не удалось приблизиться к компромиссу.